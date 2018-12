vor 36 Min.

Der FC Stätzling gibt wieder den Ton an Lokalsport

Der amtierende schwäbische Meister startet bei der neu gestalteten Meisterschaft durch und besiegt im Finale den TSV Dasing. Die Hausherren sind auch stark.

Von Reinhold Rummel

Erstmals werden die Futsal-Meisterschaften des Landkreises Aichach-Friedberg und der Stadt Augsburg gemeinsam durchgezogen. In der Vorrunde zeigte sich: Die Vergabe führt nur über den FC Stätzling. Die Hallen-Zauberer des Bezirksligisten qualifizierten sich in der Dasinger Dreifachturnhalle mit einen starken Auftritt.

Trainer Rainer Koch sagte: „Das hat mal wieder enorm Spaß gemacht, die Burschen bei ihrem Auftritt auf dem Parkett zu betreuen.“ Im Finale setzten sich die Grünen gegen Hausherr TSV Dasing klar mit 3:0 durch. Der Kreisklassist überzeugte aber auch auf dem Weg in Finale und unterstrich seine Begeisterung für den Hallenkick. Coach Jürgen Schmid sagte: „Wir haben uns nach einen schweren Auftakt enorm gesteigert und ein hervorragendes Halbfinale gegen Affing abgeliefert.“ Er freute sich trotz der Finalpleite über das erneute Erreichen der Endrunde: „Gegen den amtierenden schwäbischen Hallenmeister haben wir eine Lernstunde bekommen.“ Dagegen blieben die Landkreis-Bezirksligisten FC Affing und TSV Aindling ebenso auf der Strecke wie die beiden Kreisligisten TSV Friedberg und BC Rinnenthal.

Turnierleiter Günther Behr verzeichnet mageren Zuspruch

Für die Finalrunde, die am Samstag, 29. Dezember, in der Dasinger Dreifachturnhalle ausgetragen wird, qualifizierten sich die beiden Bezirksligisten FC Stätzling, Kissinger SC, Türkspor Augsburg II (Kreisklasse) und der Kreisligaspitzenreiter TSV Haunstetten für die Gruppe eins. In der Gruppe zwei werden die TG Viktoria Augsburg (Bezirksliga) und die drei Kreisklassisten TJKV Augsburg, SpVgg Bärenkeller und der amtierende Landkreismeister und Hausherr TSV Dasing antreten.

Turnierleiter Günther Behr verzeichnete beim ersten Vorrundenturnier der Gruppe A in Dasinig einen mageren Zuspruch. Nur knapp 100 Besucher weilten am Samstag beim Hallenkick. „Der Termin hat sicher auch dazu beigetragen“, so der Neuburger, der aber auch zum Ausdruck brachte, „dass sich der Verband deutlich Gedanken zur Hallenmeisterschaft machen muss.“

Positiv gestimmt zeigte sich aber die Mehrzahl der teilnehmenden Vereine über den Hallenkick ohne Bande. Thomas Grammer, der den TSV Aindling betreute, war trotz des Ausscheidens nicht unzufrieden. „Wir haben gezeigt, dass es allen Spaß gemacht hat, und bei etwas mehr Glück hätten wir uns durchaus auch für die Endrunde qualifizieren können.“ Auch Bastian Schaller vom Kreisklassisten SV Wulfertshausen war mit der Vorstellung seiner Hallentruppe nicht unzufrieden. „Es sind Kleinigkeiten, die zu einen erfolgreichen Abschneiden führen“, rechnete er sich in der starken Gruppe eins nur Außenseiterchancen aus. Die Dasinger überraschten seine Truppe mit dem Führungstreffer durch Christoph Schwegler, „da wäre vielleicht dann mehr drin gewesen.“

TSV Pfersee agiert streckenweise sehr robust

Der Bezirksligist FC Affing deutete einmal mehr an, dass man technisch versierte Akteure auf dem Parkett hat. Die von Marc Al-Jajeh betreute Truppe schaffte zwar den Sprung in das Halbfinale, dort musste man sich aber dann klar dem TSV Dasing mit 0:4 beugen. Die Dasinger, die bereits in der Vorrunde einen stetigen Formanstieg zeigten, lieferten gegen die gemischte Bezirksliga-Truppe des FC Affing ihren stärksten Auftritt ab und erzielten mit viel Spielwitz ihre Treffer. Trainer Jürgen Schmid: „So kann Futsal für die Zuschauer mehr als attraktiv sein.“ Schmid trat mit Martin Janyga, Benedikt Greppmair, Benedikt Dengler, Simon Gilg, Fabian Schmid, Kaan Ayyildiz, Marco Ruppenstein, David Schmid, Florian Higl, Tobias Jedlicka und David Gilg an.

Im zweiten Halbfinale kam der Stätzlinger Express leicht ins Wanken. Allerdings agierte die Augsburger Vertretung des TSV Pfersee streckenweise sehr robust, was FCS-Rainer Koch erboste: „Da hätte man konsequenter pfeifen müssen, denn das will man beim Hallenfußball nicht sehen.“ Teammanager Manfred Endraß sagte nach dem 3:0-Finalsieg gegen den TSV Dasing: „Bayern hat gewonnen, wir sind bei der Endrunde dabei und die Jungs haben einen hervorragenden Auftritt abgelieferte.“

Vor allem der Schachzug, mit Moritz Richter einen nicht gelernten Torhüter ins Handballtor zu stellen, ging voll auf. Richter wehrte im Halbfinale den entscheidenden Sechs-Meter gegen den Pferseer Raphael Mader mit cooler Gelassenheit ab. „Der hat überragend gehalten“, schwärmte Endraß, während Stammkeeper und Spielführer Julian Baumann auf dem Parkett seine technischen Qualitäten unter Beweis stellte. Neben den beiden schickte der FC Stätzling die jungen Raphael Semke, Felix Danner, Maxcimilian Heiß, Sebastin Kraus, Noah Baum, Adakan Senel und Dominik Wojtyna aufs Parkett zum Finalsieg.

