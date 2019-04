vor 34 Min.

Der FC Stätzling hält dem Spitzenreiter stand

Das 1:1 gegen Durach kann für den FCS in der Endabrechnung noch einmal Gold wert sein.

Von Andreas Heckmeier

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnte der FC Stätzling beim 1:1-Unentschieden gegen den Tabellenführer VfB Durach einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg sammeln. Maximilian Heiß erzielte noch vor der Pause den Ausgleich gegen die starken Allgäuer.

Bereits in der ersten Spielminute setzten die Stätzlinger ein offensives Ausrufezeichen, denn Heiß kam zur ersten verheißungsvollen Tormöglichkeit. Der erste Treffer fiel allerdings auf der Gegenseite. In der siebten Minute brachte Jürgen Piller den Tabellenführer der Bezirksliga Süd mit 1:0 in Führung. Eine gute Viertelstunde später hatten die Gäste großes Pech und der FCS großes Glück, denn die Lederkugel prallte an den Innenpfosten des Stätzlinger Gehäuses – und von dort wieder heraus. Fast im Gegenzug hatte Sebastian Kraus bei einem Alleingang auf das Tor der Duracher die große Gelegenheit zum Ausgleich, blieb aber dabei erfolglos.

Das 1:1 fiel schließlich nach 34 Minuten, als Maxi Heiß mit einem Flachschuss aus 18 Metern zum Ausgleich traf.

Wenig Chancen nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel erspielten sich beide Teams nur noch wenige Möglichkeiten. Die beiden besten Torchancen hatte der VfB Durach in der 55. und 59. Minute. Beide Chancen machte aber FCS-Keeper Julian Baumann mit starken Paraden zunichte. Ansonsten sahen die wenigen Zuschauer wenig Risikobereitschaft von beiden Mannschaften und somit vorwiegend Kombinationen und Zweikämpfe im Mittelfeld. Am Ende konnte der Tabellenführer aus dem Allgäu aufgrund des komfortablen Punktevorsprungs mit dem einen Punkt gut leben und die Stätzlinger konnten sich über diesen wichtigen Punktgewinn freuen.

Stätzling Baumann, Horn (63. Bilgin), Hadwiger, Adldinger, Heiß, Kraus (82. Geldhauser), Wehren, Winterhalter, Schütz (46. Senel), Semke, Tutschka – Tore 0:1 Jürgen Piller (7.), 1:1 Heiß (34.) – Zuschauer 70 – Schiedsrichterin Karin Weber (Kaufering)

Themen Folgen