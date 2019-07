vor 17 Min.

Der FC Stätzling holt verdient einen Punkt

Ein taktisch geprägtes Spiel beim TSV Rain II endet torlos unentschieden.

Von Andreas Heckmeier

Bei der Premiere des FC Stätzling in der Bezirksliga Nord gab es beim TSV Rain II ein gerechtes Remis. Beim 0:0 zeigten beide Teams viel Einsatz und wenig Offensivaktionen.

Der neue FCS-Trainer Andreas Jenik bot in der Startelf mit Keeper Deniz Eryildirim und Außenbahnspieler Thomas Süß zwei Neue im Vergleich zum Vorjahr auf. Die Innenverteidigung bildeten Kapitän Loris Horn und Samuel Odeleye. Der FCS begann vielversprechend, denn bereits nach zwei Minuten fand eine flache Hereingabe von Sebastian Kraus keinen Abnehmer und nur kurze Zeit später konnte Kraus nach einem Steilpass nur um Haaresbreite am Alleingang gehindert werden.

Nach nur neun Minuten konnte Franz Losert nach einem Foulspiel nicht mehr weiterspielen, für ihn kam Luigi Manfreda. Die 30 mitgereisten Stätzlinger Fans sahen anschließend eine zerfahrene Partie, die fast ausschließlich im Mittelfeld umkämpft war. So war es nicht verwunderlich, dass Maxi Heiß erst in der 24. Minute den ersten Torschuss der Partie abgab. Sein Freistoß aus 23 Metern ging dabei deutlich übers Gehäuse. Kurz vor der Pause hatte Loris Horn nach drei hintereinander ausgeführten Eckbällen jeweils die Gelegenheit per Kopf für einen Treffer. Auch eine Freistoßflanke von Heiß segelte nicht nur an Freund und Feind, sondern auch am langen Pfosten vorbei.

Offensivaktionen bleiben Mangelware

Nach dem Seitenwechsel leitete Thomas Süß einen Angriff herrlich ein und Kraus zielte flach am Pfosten vorbei. Torwart Eryildirim musste in der 49. Minute den ersten Rainer Torschuss parieren. Danach blieben die Offensivaktionen wieder aus und die Stätzlinger Defensive ließ nichts zu. Nach gut einer Stunde konnte Eryildirim mit Glück und Geschick zweimal eine Chance der Hausherren entschärfen.

Bis zum Schlusspfiff blieb es eine umkämpfte Partie mit viel taktischer Disziplin und wenig Fehlern im Spielaufbau. In der 86. Minute traf Simon Adldinger zum vermeintlichen 1:0, aber sein Treffer wurde wegen eines vorangegangenen Foulspiels nicht anerkannt.

Der eingewechselte Edin Ganibegovic hatte in der 90. Minute sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, aber er spitzelte die Lederkugel nicht nur am Rainer Keeper, sondern um Zentimeter auch am kurzen Pfosten vorbei. So blieb es beim verdienten Stätzlinger Punktgewinn.

FC Stätzling Eryildirim, Horn, Losert (9. Manfreda), Süß (65. Ganibegovic), Adldinger, Heiß, Kraus (80. Widmann), Reinthaler, Odeleye, Semke, Tutschka – Tore Fehlanzeige – Zuschauer 90 – Schiedsrichterin Barbara Karmann (Neuburg)

