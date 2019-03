vor 1 Min.

Der FC Stätzling reist zur „Elf der Stunde“

FCS muss nach Thalhofen. Kissings Trainer Bulik fordert „Laufen bis zum Umfallen“

Von Peter Kleist

Reisen müssen die beiden Landkreisvertreter FC Stätzling und Kissinger SC an diesem Wochenende – beide treten am Samstag um 15 Uhr auswärts an. Die Stätzlinger geben ihre Visitenkarte beim FC Thalhofen ab, der Kissinger SC tritt beim TSV Babenhausen an.

Thalhofen – FC Stätzling Für Stätzlings Abteilungsleiter Manfred Endraß ist der Aufsteiger so etwas wie die „Elf der Stunde“ – kein Wunder, haben die Allgäuer doch zuletzt Sonthofen II (4:0) und Viktoria (3:0) besiegt. Doch die Stätzlinger müssen ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen, sie haben die letzten drei Spiele allesamt gewonnen. Allerdings fährt man nicht ganz sorgenfrei ins Allgäu. Hadwiger und Failer fehlen aus beruflichen Gründen, Geldhauser ist verletzt. Dennoch gibt sich Endraß kämpferisch. „Das ist eine typische Allgäuer Mannschaft, kampfstark – zudem haben die einen kleinen Platz und viele Fans. Aber wir wollen trotzdem mindestens ein Pünktchen mitnehmen“, so der FCS-Fußball-Boss.

Aussprache nach der Pleite

Babenhausen – Kissinger SC „Ich hoffe, die Ansprache am Dienstag hat jetzt auch den letzten aufgerüttelt“, meinte Kissings Trainer David Bulik. Und KSC-Abteilungsleiter Mario Borrelli forderte nach dem blamablen 0:3 gegen Schlusslicht Buxheim „Wiedergutmachung.“ „So, wie wir da gespielt haben, darf sich der Kissinger SC nicht präsentieren“, meinte er. Für Trainer Bulik lag es an der Einstellung, die nicht optimale Vorbereitung wollte er nicht als Entschuldigung gelten lassen. Personell hat der KSC Sorgen: Basti Lang hat nach einer Platzwunde am Kopf noch Sportverbot, Dominik Barkhurst musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören, Quirin Springer, Dardan Gashi und Alex Kergel fehlen ebenso wie Rotsünder Edin Ganibegovic, der für sechs Spiele gesperrt wurde. „Wir müssen laufen bis zum Umfallen“, forderte Bulik. Ob das reicht, um den ersten Auswärtssieg der Saison zu schaffen, bleibt abzuwarten.

Die weiteren Spiele Bad Grönenbach – Bobingen (Sa., 12 Uhr); Neugablonz – Bobingen (Sa., 15 Uhr); Kaufering – Buxheim (Sa., 17 Uhr); Heimertingen – Wiggensbach, T. Königsbrunn – TG Viktoria (beide So., 15 Uhr).

Themen Folgen