10:00 Uhr

Der Kissing Jakob Stade holt Gold und Silber

Der Athlet des Kissinger SC trumpft bei den bayerischen Hallen-Meisterschaften in seiner Paradedisziplin 800 Meter auf. Ein weiterer Höhepunkt folgt am Wochenende.

Von Andreas Greppmeir

In der Werner-von-Linde-Halle auf dem Münchener Olympiagelände gingen die bayerischen Hallenmeisterschaften über die Bühne. Jakob Stade war für den Kissinger SC in der Altersklasse Jugend U18 am Start und glänzte mit hervorragenden Leistungen. Er hatte sich über seine Paradedisziplin, die 800 Meter sowie über die 400 Meter viel vorgenommen und konnte dies mit einem Meistertitel und einem zweiten Platz auch umsetzen.

Start-Ziel-Sieg für den Kissinger

Am ersten Wettkampftag standen zunächst die 800 Meter auf dem Programm, die in der Halle über vier Runden führen. Gleich nach dem Start setzte sich Jakob an die Spitze des Feldes und hatte eigentlich nur mit Robin Frisch von der LG Hersbrucker Alb einen ernst zu nehmenden Konkurrenten. Der junge Kissinger konnte ihn dennoch über die gesamte Distanz hinter sich halten.

Auf der Zielgeraden konnte Jakob Stade sogar noch etwas Tempo herausnehmen und lief einem ungefährdeten Sieg entgegen. Nach 2:03,23 Minuten überquerte er mit gut anderthalb Sekunden Vorsprung auf Robin Frisch die Ziellinie und wurde somit bayerischer Meister über die 800 Meter in seiner Altersklasse.

Über 400 Meter wird Stade Zweiter

Am nächsten Tag wurde über zwei Hallenrunden der Titel über die 400 Meter vergeben. Erneut waren Jakob Stade und Robin Frisch die favorisierten Anwärter beim Kampf um den Sieg. Beide legten ein anspruchsvolles Anfangstempo vor und versuchten, sich eine gute Ausgangsposition vor dem Einscheren auf die Innenbahn nach der zweiten Kurve zu verschaffen. Dies gelang Robin Frisch etwas besser und er setzte sich vor den Kissinger an die Spitze des Feldes. Für Jakob Stade gab es bis zum Ende kein Vorbeikommen mehr und er musste sich an diesem Tag mit einer Zeit von 52,52 Sekunden mit dem Vizetitel genügen. Mit weniger als vier Zehntel Vorsprung wurde Robin Frisch bayerischer Meister über die 400 Meter.

Nun geht es zur süddeutschen Meisterschaft

Am kommenden Wochenende steht für Jakob Stade ein weiterer Höhepunkt und gleichzeitig das Ende der Hallensaison an. Erstmals geht er mit der neugegründeten Staffelgemeinschaft StG Wittelsbacher Land zusammen mit Tim Mahl und Ahmed Tamam (beide von der DJK Friedberg) über die 3x1000 Meter bei den süddeutschen Meisterschaften in Sindelfingen an den Start, wobei sich das Trio durchaus Hoffnungen auf den Titel machen kann.

