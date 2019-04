07:01 Uhr

Der MSV will an Ostern punkten

Markus Gärtner (rechts) traf für sein Team gegen Illertissen II, doch am Ende ging der SV Mering dennoch leer aus. Nun muss der MSV am Samstag auswärts gegen den Tabellendritten VfR Neuburg antreten.

Das Team ist auswärts beim Tabellendritten VfR Neuburg gefordert. Keine leichte Aufgabe, auch weil viele Stammspieler ausfallen.

Von Philipp Schröders

Der SV Mering muss sich in der Fußball-Landesliga weiter ins Zeug legen, um den Klassenerhalt zu sichern. Zurzeit steht das Team zwar mit 35 Punkten auf dem elften Platz. Jedoch sind die Teams im unteren Bereich nah beieinander. Auf dem 15. Relegationsplatz steht Garmisch-Partenkirchen mit 29 Punkten.

Neuburg will noch oben mitmischen

Zudem muss der MSV am Samstag um 15 Uhr auswärts gegen einen starken Gegner antreten. Der Tabellendritte VfR Neuburg hofft immer noch, oben mitmischen zu können, und will daher unbedingt gegen Mering punkten. Viele Spieler in der Mannschaft haben Erfahrung aus der Regionalliga. Merings Trainer Gerhard Kitzler sagt: „Wir hoffen aber, dass wir trotzdem schöne Ostern haben.“ Zuletzt hatte der MSV gegen den Tabellennachbarn Illertissen II mit 3:4 verloren und wichtige Punkte liegengelassen. Das schmerzt den Trainer noch ein wenig.

Zudem ist die Lage für Mering im Hinblick auf das Neuburg-Spiel am Samstag auch schwer, weil das Team nur mit einer „Rumpftruppe“ auswärts antreten kann. Vor allem in der Abwehr muss Kitzler improvisieren. Die beiden Stammkeaper Adrian Wolf und Nicolas Köpper sind verletzt. Zurzeit muss der junge Simon Kratzer daher aushelfen. In der vergangenen Partie musste zudem Abwehrspieler Lukas Krebold verletzt ausgewechselt werden. Er hat sich wohl die Bänder gerissen. Dabei ist die Liste der verletzten Abwehrspieler bereits lang. Kitzler muss ohne Bajram Gocevic und Daniel Zweckbronner auskommen. Der Trainer sieht vor allem auf den Außenpositionen Probleme. „Aber eigentlich haben wir in der ganzen Abwehr Defizite.“ Doch auch im Angriff sei der MSV zurzeit nicht gut bestückt. Andreas Rucht ist noch mit Rot gesperrt. Zudem sei nun auch noch Markus Gärtner angeschlagen. Kitzler hofft aber, dass der Stürmer in Neuburg aufläuft.

Merings Trainer Kitzler setzt auf junge Spieler

Der Trainer setzt wieder auf junge Spieler als Verstärkung und nimmt Dominik Danowski und Denis Berger aus der A-Jugend mit. „Wir müssen schauen, dass wir irgendwie über die Runden kommen.“ Am Mittwoch steht schließlich bereits die nächste Partie gegen den Tabellenvierten SC Ichenhausen auf dem Programm.

Die weiteren Spiele Memmingen II – Cosmos Aystetten, Illertissen II – Landsberg, Egg – Gundelfingen (alle Samstag, 14 Uhr), Olching –Wolfratshausen (Samstag, 14.30 Uhr), Garmisch-Partenkirchen – Geretsried, Türkspor Augsburg – Ichenhausen (bd. Samstag, 15 Uhr), Kaufbeuren – Gilching, Oberweikertshofen – Kempten (bd. Samstag, 16 Uhr), Kempten – Geretsried (Montag, 14 Uhr), Egg – Oberweikertshofen (Montag, 15 Uhr), Cosmos Aystetten – Neuburg (Montag, 15 Uhr)

