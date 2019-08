vor 34 Min.

Der Nachwuchs drängt nach vorn

Beim Gau-Wettkampf der P-Übungen warten die jungen Friedberger Turnerinnen mit überraschend guten Leistungen auf.

Von Werner Miller

Es ist eine Herzensangelegenheit von Trainerin Sylvia Ranf, die jüngsten Turnerinnen der Rhythmischen Gymnastik des TSV Friedberg zu einer Wettkampfreife heranzuführen. Dass ihr das beim Gauwettkampf der P-Übungen in Augsburg mit ihren Mädchen in den verschiedenen Wettkampfkategorien der P3 bis sieben Jahre, der P4 bis acht Jahre, der Synchron P4 und in der Mannschaftswertung der P4, recht gelungen ist, beweisen die teils super Ergebnisse, die dabei erzielt wurden.

Da es ihr erster Wettkampf überhaupt war, kann man sich gut die Nervenanspannung vorstellen, unter der die quirligen, aber doch disziplinierten jungen Gymnastinnen standen. Nichtsdestotrotz stand mit Lia Siebert – die Allerjüngste mit ihren fünf Jahren – in der Kategorie P3 mit Stolz auf dem ersten Platz. Sie musste noch eine Übung ohne Handgerät zeigen.

Schwieriger, weil mit höheren Anforderungen verbunden, konnten sich die Mädchen der P4 mit recht guten Mittelplätzen behaupten. Mathilda Beer wurde Siebte, Olivia Jackson belegte den 13. Platz, Angelina Sadnev landete auf Rang 14, Frieda Kandler wurde Siebzehnte und Veronika Nikulina beendete den Wettkampf auf dem 19. Platz. Heraus stach dabei Elisa Fröhlich, die sogar als Zweite einen Treppchenplatz erobern konnte.

Für die P4-Mädchen des TSV Friedberg, die alle zwischen sieben und acht Jahre sind, war es ebenfalls eine Übung noch ohne Handgerät und zusätzlich noch eine Übung mit dem Ball.

Als Einheit verstanden sich Elisa Fröhlich und Olivia Jackson beim Synchronwettbewerb der P4. Die beiden erturnten das beste Ergebnis und sicherten sich den ersten Platz ganz oben auf dem Treppchen.

Auch in der Mannschaftswertung ließen die Friedbergerinnen nicht locker. So schaffte es das Team am Ende noch mit dem dritten Platz auf das Podest.

Somit können die Gymnastinnen des TSV Friedberg schon auf ein sehr erfolgreiches erstes Wettkampfhalbjahr zurückblicken. Sie werden mit Elan auch in die zweite Hälfte des Jahres starten – getrieben vom Willen, sich immer weiter verbessern zu wollen.

