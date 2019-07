vor 36 Min.

Der Opa sendet die schöne Nachricht

Die Leichtathletin Sabrina Mayer hat in allen Bereichen die Nase vorn. Bei den bayerischen Meisterschaften stellt sie gleich wieder eine Bestleistung auf.

Von Peter Kleist

Damit hatte die 16-jährige Sabrina Mayer, Leichtathletin der DJK Friedberg, nicht gerechnet – und umso größer war schließlich die Freude. Die talentierte Sprinterin und Mehrkämpferin, die in Ried wohnt und für die DJK startet, wurde zur Sportlerin des Monats Mai gewählt. Und der Erfolg fiel eindeutig aus, denn der Teenager hatte in allen drei Abstimmungsbereichen die Nase vorn.

Die freudige Botschaft wurde ihr vom Opa übermittelt, der den Zeitungsartikel ausgedruckt und via WhatsApp an seine Enkelin geschickt hatte. „Die Freude war natürlich groß“, meinte die 16-Jährige am Rande der bayerischen Mehrkampfmeisterschaften auf der Rothenberg-Sportanlage in Friedberg, bei denen sie am Wochenende schon wieder im Vier- und Siebenkampf sportlich aktiv war.

Im Hochsprung hoch wie noch nie

Und auch erfolgreich, denn im Hochsprung verbesserte sie ihre Bestleistung um acht Zentimeter auf 1,48 Meter. „Dabei habe ich erst vor Kurzem auf den Flop umgestellt“, verriet sie mit einem Lächeln.

Viele hatten bei der Abstimmung mitgeholfen. Die Vereinskameradinnen, die Mitschüler, Freunde, die Familie und Verwandte und auch Geschäftspartner der Eltern. „Einige aus der Schule haben es in der Zeitung gelesen und dann mitgemacht“, verriet Sabrina Mayer. Auch die Eltern waren natürlich ein bisschen stolz auf den Erfolg der sportlichen Tochter.

Für die DJK-Athletin, die in diesem Jahr gleich vierfache schwäbische Meisterin geworden war, wurden im Internet 451 Klicks gezählt, womit sie deutlich vor ihren Konkurrenten lag. Auf die Kanutin Hannah Süß entfielen hier 139 Stimmen, auf den Marathonläufer Karl-Heinz Berger 20.

Auch bei den Votings per Telefon lag Sabrina Mayer mit 223 Anrufen weit vor Karl-Heinz Berger (20) und Hannah Süß (10). Und auch was die Stimmen per SMS betrifft, konnten die Konkurrenten nicht mithalten. 142 wurden für Sabrina Mayer verschickt, deren neun waren es für Hannah Süß und drei für Karl-Heinz Berger.

