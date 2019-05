15.05.2019

Der Punkt könnte für Ottmaring zu wenig sein

Ottmaring holt im Nachholspiel gegen Mesopotamien nur ein 2:2-Unentschieden und bleibt auf einem Abstiegsplatz.

Von Peter Kleist

Der SV Ottmaring muss weiter ernsthaft um den Verbleib in der Kreisklasse Augsburg-Mitte bangen. Am Mittwochabend kamen die Mannen von Trainer Benjamin Lechner im Nachholspiel gegen Mesopotamien nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und bleiben damit auf einem Abstiegsplatz kleben.

Ottmaring beweist nach einem 0:2 Moral

Die Ottmaringer bewiesen in diesem neu angesetzten Spiel – die Partie war ja am 31. März abgebrochen worden – Moral. Den Auftakt verschliefen die Hausherren nämlich völlig, sie lagen nach zwölf Minuten bereits mit 0:2 im Hintertreffen. In der sechsten Minute war es Patrick Breitnauer, der bedrängt von Denis Teya den Ball zum 0:1 ins eigene Tor bugsierte. Und in der 12. Minute stellte Ndifereke Umoh per Elfmeter auf 2:0 für den Gaste – Mannuel Gängler war ein bisschen zu ungestüm zu Werke gegangen. Dann fingen sich die Hausherren, hatten mehr vom Spiel, ohne aber die großen Chancen herauszuspieln. In der 44. Minute war der SVO dann wieder im Spiel, als Nico Langner einen zu kurz abgewehrten Ball aus 16 Metern zum 1:2 flach ins lange Eck setzte. Und nach dem Seitenwechsel dauerte es gerade fünf Minuten, bis es 2:2 hieß. Christoph Müller war dabei der Nutznießer eines kapitalen Torwartfehlers von David Bilgic und schob den Ball ins leere Gehäuse. Beide Teams hatten in der Folge noch die eine oder andere Möglichkeit, ein weiterer Treffer wollte vor 150 Zuschauern aber nicht mehr fallen. Ab der 84. Minute spielte Ottmaring in Überzahl, nachdem Gabriel Ögünc die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Tore 0:1 Breitnauer (6./Eigentor), 0:2 Umoh (12./Foulelfmeter), 1:2 Langner (44.), 2:2 Müller (50.) – Zuschauer 150 – Gelb-Rot Ögünc (Mesopotamien/84.)

