Der SV Mering beeindruckt seinen Trainer

Plus MSV-Trainer Ajet Abazi angetan von der sehr guten Vorstellung. Stätzling bejubelt den dritten Sieg in Serie. Friedbergs Coach Ali Dabestani sieht noch Verbesserungsbedarf.

So langsam kommt der SV Mering in der Landesliga Südwest in Fahrt. Durch den 2:1-Sieg gegen den FC Kempten kletterten die Meringer auf Platz neun und dürfen den Blick eher nach oben als nach unten richten. Vor allem von der Art und Weise des Sieges gegen die Allgäuer war MSV-Trainer Ajet Abazi angetan. „Das war eine gute Vorstellung von uns und wir haben uns auch durch den Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen. Nach der Pause haben wir den Druck ständig erhöht und haben so folgerichtig das Spiel gedreht“, analysierte er. Einzig an der Chancenverwertung müsse noch weiter gearbeitet werden, auch diesmal nämlich hätten die MSV-Kicker die Partie früher entscheiden können, ja vielleicht auch müssen. Doch Abazi gibt sich auch hier gelassen. „Niemand schießt aus 16 Metern absichtlich an den Pfosten. Wir müssen weiter an der Chancenverwertung feilen – wobei im Moment geht’s ja noch gut aus“, meinte er. Am Samstag geht es zum Bayernliga-Absteiger 1.FC Sonthofen und sein Team freue sich auf diese Partie, erklärte der Trainer.

Die Urlauber kommen zurück

Der ist auch froh, dass der Kader wieder breiter wird, da die Urlauber Maximilian Lutz, Fatih Cosar, Noah Kusterer und Alex Reich wieder zur Verfügung stehen. Ein kleiner Wermutstropfen war aber die Verletzung von Lukas Kristen, den Abazi nach einem Schlag auf den Zeh zur Pause auswechseln musste. Eine Diagnose steht noch aus, beim MSV hofft man, dass es nur eine Prellung ist.

Großes Lob hatte Andreas Jenik, der Trainer des FC Stätzling, für die Seinen parat. Kein Wunder, schließlich feierte der FCS in der Bezirksliga Nord seinen dritten Sieg in Serie – und das mit 3:1 beim TSV Meitingen, einem der Titelkandidaten.

Stätzling belohnt sich für den Aufwand

„Die Jungs haben das Letzte aus sich herausgeholt, haben alles gegeben und sehr diszipliniert gespielt. Und vor allem haben wir unsere Chancen konsequent zu Ende gespielt“, meinte der Coach. Nach 36 Minuten war die Partie so gut wie durch, denn zu diesem Zeitpunkt führten die Stätzlinger schon mit 3:0. „Endlich hat sich die Mannschaft auch für den Aufwand, den sie betreibt, belohnt“, so der Trainer weiter. Der Sieg sei in jedem Fall verdient gewesen, Meitingen sei zwar nach der Pause etwas stärker geworden, die klareren Chancen aber hatte Stätzling. „Wir haben auch ja noch einen Elfmeter verschossen“, fügte Jenik an. Die drei Siege waren wichtig für das Selbstvertrauen – und das wird man am Sonntag im Derby gegen den VfL Ecknach auch brauchen.

TSV Friedberg: Von der Intensiv- auf die Krankenstation

Erfolgreich war der Spieltag auch für den TSV Friedberg in der Bezirksliga Süd, der das Aufsteigerduell beim TSV Neusäß mit 2:0 für sich entschied. Friedbergs Trainer Ali Dabestani war trotz des wichtigen Dreiers nicht ganz zufrieden. „Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt, Neusäß nicht zur Entfaltung kommen lassen und waren den Tick und die zwei Tore besser“, erklärte er. Aber nach der Pause sei es zu wenig gewesen, da „konnten wir nicht mehr zulegen“, so der Coach. Dabestani formulierte die Situation bei den TSV-Fußballern auf blumige Art und Weise so: „Wir sind von der Intensiv- auf die Krankenstation zurückgekommen und wir werden weiter sehr, sehr hart arbeiten müssen.“ Die beiden nächsten Gegner der Friedberger haben es in sich: Mit Neugablonz und Erkheim kommen zwei Spitzenteams zum TSV.

Der Titelkandidat ist eine Nummer zu groß

Nicht von Erfolg gekrönt waren die Auftritte des TSV Dasing und des BC Rinnenthal in der Kreisliga Ost. Aufsteiger Dasing musste sich dem erklärten Titelfavoriten TSV Pöttmes mit 2:5 geschlagen geben, Rinnenthal ließ beim 1:2 in Alsmoos-Petersdorf unnötigerweise die Punkte liegen. „Wir haben zu viele Fehler gemacht, aber in der zweiten Halbzeit Moral bewiesen“, fasste Dasings Coach Jürgen Schmid das Spiel zusammen. „Bei uns fehlen noch wichtige Spieler und der ein oder andere muss sich noch an die Kreisliga gewöhnen“, so Schmid weiter. Sein Team müsse die Punkte gegen andere Teams holen, Pöttmes sei sicher nicht der Maßstab für die junge Dasinger Truppe.

„Die Niederlage war bitter“, räumte BCR-Trainer Lubos Cerny ein. Einerseits lag’s an der mangelnden Chancenverwertung, andererseits vielleicht auch an der einen oder anderen unglücklichen Schiedsrichterentscheidung. „Aber ich will nicht mehr auf die Unparteiischen schimpfen“, so Cerny. Zumal sein Team rein von den Chancen gesehen trotz allem mindestens einen Punkt hätte mitnehmen müssen.

Der Kissinger SC holte in der Kreisliga Augsburg seinen ersten Dreier – und das nach einem souveränen Auftritt. Mit 2:0 gewann der KSC in Westheim und machte damit den Fehlstart der Vorwoche wett. Der Sieg hätte auch noch deutlicher ausfallen können. „Es war ein einseitiges Spiel, weil Westheim nur hinten drin stand und auf Konter lauerte. Aber wir sind geduldig geblieben. Eines aber müssen wir diese Woche ansprechen – unsere Chancenverwertung. Die muss einfach besser werden“, forderte KSC-Trainer Marco Henneberg.

Bachern gibt sich bescheiden

In der Kreisklasse Aichach sorgt ein Aufsteiger für Furore: Die Sport-Freunde Bachern. Eine Woche nach dem fulminanten 6:0 gegen Rehling ließ die Truppe von Spielertrainer Michael Guggumos nun ein 4:0 in Gundelsdorf folgen. der Trainer aber bleibt bescheiden: „Wir sind froh, dass wir so einen guten Start hatten – es kommen aber sicher noch einige schwere Gegner auf uns zu.“ Auf fünf Positionen musste Guggumos sein Team verändern - aus Urlaubsgründen. Insgesamt 16 Spieler aus der ersten und zweiten Mannschaft fehlten nämlich am Wochenende. „Wenn die wieder da sind, wird auch der Konkurrenzkampf bei uns wieder größer“, so Guggumos.

Bestens eingewöhnt in der neuen Liga hat sich der FC Stätzling II, der gegen Stotzard mit 4:0 gewann, während der ebenfalls umgruppierte SV Ottmaring in der neuen Liga noch fremdelt. Trotz guter Ansätze verlor der SVO das Derby in Wulfertshausen mit 1:2 – der Siegtreffer der Platzherren fiel in der letzten Minute. Seinen ersten Punkt ergatterte der SV Ried, der beim Kreisliga-Absteiger TSV Rehling beim 2:2 aber einen 2:0-Vorsprung noch aus der Hand gab. Unentschieden spielte auch Merching in der Augsburger Kreisklasse – 1:1 gegen Pfersee.

Optimaler Start für die Sportfreunde Friedberg

Auch für die Sportfreunde Friedberg hat nun die Saison begonnen - am ersten Spieltag der A-Klasse Ost waren die „Ostler“ ja spielfrei. Und die Friedberger legten einen tollen Start hin, denn sie gewannen mit 5:1 gegen den TSV Sielenbach - alle Tore fielen dabei übrigens vor der Pause. Freude auch beim SV Mering II, der gegen Rinnenthal II mit 5:0 gewann und in Laimering, das sich in Eurasburg mit 4:1 durchsetzte. Das mit Spannung erwartete Gemeindederby zwischen Mühlhausen und Gebenhofen endete 2:2 unentschieden – und der TSV Friedberg II erwischte in der Augsburger A-Klasse einen gebrauchten Tag. Mit 1:11 ging die Truppe von Trainer Markus Specht beim Türk JKV unter.