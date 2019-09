18:07 Uhr

Der SV Mering ist auf dem Weg nach oben

Der SV Mering von Trainer Ajet Abazi kommt gegen den Tabellenletzten aus Kaufbeuren nur langsam in Fahrt. In Halbzeit zwei dominiert der MSV das Geschehen aber nach Belieben und ist jetzt Vierter.

Merings Trainer Ajet Abazi sieht einen holprigen Start gegen Kaufbeuren. Am Ende hat sein Team aber keine Schwierigkeiten und spielt Zauberfußball.

Von Jörg Danowski

Der SV Mering hat seine Partie gegen die SpVgg Kaufbeuren verdient gewonnen und rückt damit immer näher an die vorderen Plätze in der Landesliga Südwest heran – aktuell belegt der Verein Rang vier, fünf Zähler hinter der Spitze. Am Sonntag lautete das Endergebnis vor heimischem Publikum 4:1. Die Meringer spielten nach ihrem Führungstreffer durch Patrick Szilagyi (27.) souverän.

SV Mering tut sich in den ersten 20 Minuten schwer

„In den ersten 20 Minuten der ersten Halbzeit konnte man nicht wirklich erkennen, wer in der Tabelle oben steht. Kaufbeuren hat es in dieser Phase richtig gut gemacht und wir hatten erst einmal Glück, dass der Gegner nicht das 1:0 macht“, resümierte Merings Trainer Ajet Abazi nach dem holprigen Start. „Danach haben wir aber gut ins Spiel gefunden, uns Chance um Chance erarbeitet, und sind dann auch völlig verdient mit 1:0 in die Kabine gegangen.“

Die Drangphase der Gäste gut überstanden, fanden die Meringer gegen Mitte der ersten Halbzeit in ihr Spiel und kontrollierten über weite Strecken das Geschehen. Die Führung kam dann durch eine Standardsituation: Die Ecke von links kam sauber in den Strafraum. Patrick Szilagyi schraubte sich hoch und versenkte den Ball per Kopf unhaltbar ins lange, rechte Eck zur 1:0-Führung für den MSV. Von da an hatten die Meringer sichtbar das Sagen auf dem Platz, gingen aber ohne einen weiteren Treffer erst einmal in die Halbzeitpause.

MSV nimmt in Halbzeit zwei Fahrt auf

Auch in der zweiten Spielhälfte brauchte der MSV zunächst einige Minuten, um wieder das Geschehen zu kontrollieren. Mit einer starken Mannschaftsleistung und vollem Einsatz konnten die Platzherren aber auch diese Zeit gut überstehen und belohnten sich in der 54. Minute mit der 2:0-Führung. Ausgegangen war der Treffer von einer Balleroberung durch Stefan Wiedemann, dessen Pass auf Maximilian Lutz genau beim Mitspieler landete. Dann wurde es etwas unübersichtlich, Maximilian Lutz zog ab – abgefälscht. Der Ball kam wieder zu Lutz und dessen Schuss wurde von einem Kaufbeurer abgefälscht und flog dann gemeinsam mit einem Gegner in das Kaufbeurer Tor.

Mit zunehmender Spieldauer fingen die Meringer an zu zaubern. Jeton Abazi ließ mit großer Leichtigkeit drei Kaufbeurer stehen, passte dann zu Manuel Utz, bekam den Ball wieder zurück und sah Markus Gärtner freistehen. Der ließ sich nicht lumpen und schob den Pass in der 65. Minute zur 3:0-Führung für Mering über die Torlinie. Kurzes Aufbäumen der Gäste in der 82. Minute: Merings Defensive war kurz unkonzentriert und der Ball gelangte zu Kaufbeurens Julian Sachs. Der zog vom linken 16er-Eck einfach mal hoch ab und setzte die Kugel zum 3:1-Anschlusstreffer in den rechten Winkel.

Trainer Abazi zufrieden mit Merings Auftritt

Aber der Kampfgeist der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später war es erneut Stefan Wiedemann, der in der eigenen Spielhälfte den Ball eroberte und einen punktgenauen Ball auf Jeton Abazi schlug. Der wiederum sah den gestarteten Markus Gärtner, legte ihm den Ball in den Lauf. Markus Gärtner zog in der 85. Minute direkt drauf und machte mit seinem zweiten Treffer in dieser Partie den 4:1-Endstand klar.

Zufrieden mit seiner Mannschaft zeigte sich Trainer Ajet Abazi nach dem Abpfiff: „Wir waren über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und so ist der Sieg, auch in dieser Höhe, absolut okay. Wir haben heute tolle Spielzüge gesehen und einfach eine gute Qualität in der Mannschaft. Egal, wer rein kommt, auch das passt dann immer zusammen.“

SV Mering Baumann, Szilagyi (75. Fitas), Lutz, Cosar (46. Bytyqi) , Wiedemann, Gärtner, Buchhart, Utz (70. Neumann), Kusterer, Mittermaier, Abazi – Tore 1:0 Szilagyi (27.), 2:0 Lutz (54.), 3:0 Gärtner (65.), 3:1 Sachs (82.), 4:1 Gärtner (85.) – Schiedsrichter Florian Reitmair (München) – Zuschauer 110

Themen folgen