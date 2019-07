vor 19 Min.

Der SV Mering klettert nach oben

Der MSV dreht die Partie gegen den VfB Durach nach einem Pausenrückstand und rückt durch den ersten Heimsieg in der Tabelle bis auf den vierten Platz nach vorne.

Von Jörg Danowski

Am Ende war es ein absolut verdienter Dreier, den die Kicker des SV Mering am späten Sonntagnachmittag beim 2:1 gegen Durach einfahren konnten. Der MSV agierte von Beginn an hoch konzentriert und aus einer sicheren Defensive heraus, kontrollierte Ball und Gegner – und musste dennoch einem Rückstand nachlaufen. Letztlich drehte der MSV das Spiel, auch zur Freude von Trainer Ajet Abazi.

„In der ersten Halbzeit haben wir aus dem Spiel heraus sehr wenig zugelassen. Die Jungs haben auch den Schock des Rückstands weggesteckt und letztlich verdient gegen einen starken Gegner gewonnen“, meinte ein zufriedener MSV-Coach.

Mering gab von Beginn an den Ton an, beherrschte Spiel und einen Gegner, der natürlich auch seinerseits bestrebt war, zum Abschluss zu kommen. Aus dem Spiel heraus hatten es die Allgäuer in den ersten 30 Minuten nicht geschafft. Eine Standardsituation war es, die in der 32. Minute das Spielgeschehen auf den Kopf stellte. Nach einer Ecke von links herrschte eine kurze Orientierungslosigkeit bei den Gastgebern, Durachs Lukas Kohler kam frei zum Kopfball und setzte diesen unhaltbar für Julian Baumann im Meringer Kasten rechts unten neben den Pfosten zur 1:0-Führung für die Gäste ins Netz.

Nicht geschockt durch den Rückstand

Kurz vom Spielstand geschockt, waren die Gastgeber aber schnell wieder im Spielgeschehen. Auch wenn Durach mit einem Konter in der 42. Minute fast noch die Führung ausgebaut hätte. Aber Julian Baumann parierte hier glänzend auf der Linie. Kurz vor der Pause hätte schon Markus Gärtner den Ausgleich erzielen können. Aber auch Durachs Keeper Julian Methfessel machte seinen Job zwischen den Pfosten ohne Tadel und kratzte Gärtners Kopfball von der Linie.

Mering will es wissen

Den Meringern merkte man nach der Pause schon an der Körpersprache an, dass sie hier noch etwas reißen wollten. Und der MSV machte da weiter, wo er in Halbzeit eins aufgehört hatte. Und so war es dann Manuel Utz, der nach klasse Vorarbeit von Lukas Kristen, den Ball aufgelegt bekam, auf das Duracher Tor zusteuerte und souverän zum 1:1 für Mering einnetzte. Der Druck der Meringer erhöhte sich zunehmend und dann war es Markus Gärtner für die Meringer, der in der 72. Spielminute genau richtig stand und nach super Vorarbeit von Moritz Buchhart dessen Hereingabe zur 2:1-Führung für die Gastgeber einschob. Durach versuchte noch einmal alles, hatte auch den einen oder anderen Konter mit ausgezeichneten Chancen. Aber entweder war es die gut stehende Meringer Abwehrreihe oder Julian Baumann im Meringer Kasten, der das Endergebnis und die drei Punkte für die Hausherren festhielt.

Mering Baumann, Krebold, Szilagyi, Lutz, Gärtner, Buchhart (82. Spicker), Drevs (56. Karaca), Kristen, Utz, Kusterer (69. Cosar), Mittermaier – Tore 0:1 Lukas Kohler (32.), 1:1 Manuel Utz (61.), 2:1 Markus Gärtner (72.) – Schiedsrichter Felix Wolf (Bad Tölz)

Themen Folgen