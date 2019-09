Der SV Mering stellt sich einem gefährlichen Gegner

Plus Der MSV–Gegenspieler des Wochenendes, Egg an der Günz, war bereits für Überraschungen gut. Wie der Abazi-Elf der Erfolg gelingen könnte.

Für den FC Gundelfinden muss es ein Schock gewesen sein: Mit einem 1:3 verlor der Tabellenführer Gundelfingen zuhause gegen den SV Egg an der Günz. Am Sonntag steht nun der SV Mering diesem unberechenbaren Gegner gegenüber, Anpfiff ist um 15 Uhr.

Die Voraussetzungen für die Meringer sind dabei nicht schlecht. Die Mannschaft kann mit den jüngsten drei Partien auf drei Siege zurückblicken. Auch der Kader füllt sich – der Mittelfeldspieler Harald Kerber kann nach einer Verletzungspause wieder spielen. Verzichten muss der MSV aber weiterhin auf Lukas Kristen. Nach einer schweren Prellung am Zeh kann er inzwischen zwar wieder am Lauftraining teilnehmen, für einen Einsatz im Spiel wird es aber noch nicht reichen, denkt Merings Trainer Ajet Abazi.

MSC-Trainer Abazi macht sich gegen Egg keine Illusionen

Die Lage der Landesliga Südwest 1 / 4 Zurück Vorwärts Nach dem jüngsten Sieg gegen Ehekirchen steht der FC Gundelfingen ( 28 Punkte) nach wie vor an der Spitze der Tabelle der Landesliga Südwest. Wie in der Woche zuvor reiht sich direkt dahinter Neuburg (25) ein, wobei Illertissen II (25) nur knapp dahinter liegt.

Der SV Mering (23) kann derzeit den vierten Tabellenplatz für sich beanspruchen, hat allerdings schon ein Spiel mehr absolviert als die restlichen Mannschaften. Auf Platz fünf reiht sich der Absteiger Sonthofen (22) ein, gefolgt von Merings Sonntagsgegner Egg an der Günz (20).

Nach wie vor großes Gedränge herrscht in der Mitte der Tabelle. Während Rang sieben und acht von Garmisch-Partenkirchen (18) und Geretsried (18) belegt werden, kommen nur knapp dahinter Ichenhausen, Memmingen II und Gilching-Argelsried (jeweils 17).

Während Kempten (16), Olching (14) und Jetzendorf (14) noch den Abschluss zum Mittelfeld halten, wird dies für Ehekirchen (11), Durach (9) und Heilbrunn (8) bereits schwierig. Abgeschlagen auf dem letzten Platz liegt die SpVgg Kaufbeuren mit lediglich drei Punkten. (cgal)

Die jüngsten Erfolge seines Vereins täten dem MSV-Trainer zufolge gut. Aber gegen Egg mache er sich keine Illusionen: „Es war schon immer schwer, gegen diese Mannschaft zu spielen.“ Bereits als Trainer von Türkgücü Königsbrunn stand er diesem Team gegenüber. Was Abazi zusätzlich zur Vorsicht mahnt, ist der Sieg von Egg gegen Gundelfingen. „Man hat gesehen, was Egg auf dem Kasten hat, als sie drei Toren gegen den Tabellenführer mit Heimvorteil geschossen haben“, sagt er.

Ein konkretes Rezept für einen Sieg gegen diesen schwer auszurechnenden Gegner habe der MSV-Trainer nicht. Wichtig sei es für seine Mannschaft, sich auf die fußballerischen Tugenden zu konzentrieren: „Gerade die Laufbereitschaft und die Zweikämpfe dürfen wir nicht vernachlässigen, wenn wir am Sonntag erfolgreich sein wollen.“

Das Torverhältnis ist beim SMV und Egg identisch

Mering und Egg haben sich in der aktuellen Saison ähnlich gut geschlagen. Während der Punktezähler auf 23 nach 13 Spielen steht, kann Egg nach zwölf Partien 20 Punkte auf dem Konto verbuchen. Identisch ist das Torverhältnis der beiden Mannschaften – 28:21 steht es jeweils zugunsten der Teams. Die Partie am Sonntag verspricht also, spannend zu werden. Ein Schlagabtausch unter Ebenbürtigen – der auch für eine Überraschung sorgen könnte.