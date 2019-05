vor 3 Min.

Der Start ist Prittriching gelungen

Damen- und Jugendteam des TV Prittriching können zum Auftakt der Gau-Kür-Runde mit guten Leistungen aufwarten.

Von Birgit Schaller

Mit zwei Mannschaften gingen die Prittrichinger Turn-Damen in der Gau-Kür Runde an den Start. Den Anfang machte die Jugend 14 bis 17 Jahre mit Celina Hirner, Ramona Jocher, Emily Spöttl, Melanie Aßfalg, Emily Berghofer und Emilia Ditsch. Sie traten ohne ihre Mannschaftskameradin Sophia Thüringer an, welche sich im letzten Training eine Rippenprellung zuzog.

Startgerät war der Schwebebalken. Hier war die große Nervosität bei allen zu spüren. Nur Ramona Jocher zeigte eine fehlerfreie Übung zeigen, alle anderen mussten mindestens einmal den Balken verlassen. Trotzdem erzielte die Mannschaft hier das drittbeste Ergebnis. Am Boden hatten die Mädchen mit der harten und sehr kurzen Tumblingbahn zu kämpfen, was sich auch in den Bewertungen auswirkte. Weiter ging es am Sprung. Celina Hirner, Ramona Jocher und Emily Spöttl zeigten neue Sprünge mit höherem Ausgangswert, dadurch schaffte die Mannschaft hier das zweitbeste Ergebnis erzielen. Am finalen Gerät, dem Stufenbarren, zeigten die jungen TVP-Damen noch einmal starke Übungen, die mit hohen Noten und dem besten Ergebnis belohnt wurden.

Es reicht zum dritten Platz

Am Ende reichte es mit einem hauchdünnen Abstand von weniger als einem Punkt zu einem sehr guten dritten Platz hinter dem TuS Fürstenfeldbruck und dem TSV Unterpfaffenhofen-Germering.

Die Trainer Ute und Claus Thielert waren sehr stolz auf ihren Nachwuchs, der auch in der Einzelwertung überzeugte. Von über 60 Turnerinnen wurde Celina Hirner Fünfte, Ramona Jocher Elfte, Melanie Aßfalg 17., Emily Spöttl 20., Emily Berghofer 42 und Emilia Ditsch 48.

Weiter ging es mit den Turnerinnen. Die Mannschaft mit Rebecca Huber, Sarah Wölzmüller, Luisa Hirner, Isabell Högenauer sowie Jessica Wanner turnte stark. Gleich beim Sprung legte die Mannschaft mit einer soliden Vorstellung den Grundstock. Den Stufenbarren meisterten die jungen Damen ausgezeichnet, und erturnten die höchste Punktzahl.

Der Schwebebalken bleibt das Zittergerät

Am Schwebebalken, dem Zittergerät des TVP, konnte man das hohe Niveau nicht halten. Durch einige Fehler sowie manche Absteiger verloren die TVP-Damen Punkte. Diese Schwächen wurden am letzten Gerät kompensiert. Dank nahezu fehlerfreier Übungen am Boden und einer herausragenden Leistung von Jessica Wanner konnte sich die Mannschaft ganz knapp an die Erstplatzierten heranarbeiten. Am Ende fehlten nur 0,5 Punkte zum Sieg. Neben dem zweiten Platz im Team trumpften die Prittrichinger in der Einzelwertung auftrumpfen. Augf Platz eins landete Jessica Wanner, Luisa Hirner wurde Neunte., Sarah Wölzmüller 15., Isabell Högenauer 29. und Rebecca Huber 39. - auch hier wurden über 50 Starterinnen gelistet.

Ein Spitzenergebnis, das die Mannschaft mit Trainer Gottfried Hirner ebenso sehr freute, wie die Tatsache, dass Rebecca Huber nach dreijähriger Verletzungspause wieder an einem Wettkampf teilnehmen konnte.

