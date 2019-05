vor 54 Min.

Der TC Friedberg schickt 31 Teams auf die Courts

Wurde in Gersthofen schwäbischer Meister in der Altersklasse Herren 50: Gerhard Hemm vom TC Friedberg.

Der TCF stemmt in den Punktspielen auch 2019 wieder ein Mammutprogramm. Bei den schwäbischen Meisterschaften gibt’s auch schon die ersten Erfolge.

Von Peter Kleist

Sie steht unmittelbar bevor, die Saison 2019 bei den Tennis-Cracks. Am Wochenende geht es in den verschiedensten Ligen und Altersklassen wieder um Punkte. Der TC Friedberg absolviert bei diesen Punktspielen auch in diesem Jahr wieder ein Mammutprogramm. Mit nicht weniger als 31 Mannschaften – 18 im Jugend-, 13 im Erwachsenenbereich – nimmt der TCF diese Spielzeit in Angriff.

Schon vor den ersten Punktspielen indes standen die ersten Meisterschaften auf dem Programm: So die Damen und Herren 30+ sowie die der aktiven Damen und Herren, die allesamt beim TC Gersthofen über die Bühne gingen.

Gerhard Hemm wird wieder Meister

Und die waren durchaus erfolgreich aus Friedberger Sicht. Bei den Herren 50 gab es sogar einen Friedberger Erfolg: Gerhard Hemm sicherte sich einmal mehr souveräner Manier den Titel. Er hatte in Runde eins ein Freilos, Christian Bayerlein (TC Schwaben), sein Gegner in Runde zwei, trat nicht an. Dann folgte ein 6:0 und 6:2 im ersten vereinsinternen Match gegen Thomas Seban und im Halbfinale setzte sich Hemm schließlich gegen seinen Vereinskollegen Karlheinz Ehrwen mit 6:1 und 6:0 durch. Auch das Finale gegen Martin Geißler (TC Wasserburg) war eine einseitige Angelegenheit – Hemm siegte mit 6:2 und 6:0.

Als Halbfinalist letztlich Dritter wurde Karlheinz Ehrwen, der sich in den ersten Runden gegen Rolf Kleinwächter (TC/TSV Haunstetten) mit 3:6, 6:1 und 10:5 sowie gegen Andreas Riedl (Schwaben Augsburg) durchgesetzt hatte. Riedl musste beim 1:0 für Ehrwen aufgeben. Die anderen Friedberger Stefan Fimpel, Wolfgang Schießler und Bernd Bittner scheiterten jeweils in ihrem ersten Spiel.

Bei den schwäbischen Titelkämpfen der Aktiven bezwang Matthias Geißler zunächst den Meringer Florian Deiml mit 6:3 und 6:3, ehe er im zweiten Match gegen Ivailo Keremedchiev (Schießgraben) beim Stand von 1:6 und 0:5 aufgeben musste. Niklas Geßlein setzte sich in Runde eins gegen Nicolas Steiner (Buchloe) mit 6:2, 3:1 (Aufgabe Steiner) durch, verlor dann aber gegen Andreas Rausch (TC Schwaben) mit 4:6 und 3:6.

Bei den B-Meisterschaften sicherte sich Ben Brandl den Titel und Jan Hartisch freute sich über einen dritten Platz.

Damen 50 in der Regionalliga

Mit 31 Mannschaften startet der TCF also in die Punktspielsaison, die höchstrangigste stellen dien Damen 50, die in der Regionalliga zugange sind. In der Landesliga spielen die Herren I sowie die Herren 40 und 50 und die Damen 40. In den Bezirksligen sind die Herren II sowie die Juniorinnen und Junioren 18 vertreten. Fast alle höherklassigen Teams müssen am ersten Spieltag auf Reisen gehen, einzig die Herren 50 haben am Samstag ab 13 Uhr gegen Gilching Heimrecht.

Einige Spiele in der Übersicht Wacker Burghausen – TCF-Herren I (Sonntag, 10 Uhr); TTC Füssen – Herren II (Sonntag, 10 Uhr); TSV Bobingen – Damen I (Sonntag, 10 Uhr); Schießgraben – Herren 40 (Samstag, 13 Uhr); Stadtwerke Augsburg – Damen 40 (Samstag, 13 Uhr); Siegsdorf – Damen 50 (Samstag, 12 Uhr); TC Lindau – Junioren 18 (Samstag, 9.30 Uhr); TC Memmingen – Juniorinnen 18 (Samstag, 9 Uhr).

