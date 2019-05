19:00 Uhr

Der TC Friedberg schöpft wieder Hoffnung

Den Landesliga-Herren gelingt am Vatertag gegen Schwaben Augsburg ein unerwarteter Sieg. Auch die Herren II dürfen sich freuen.

Von Peter Kleist

Damit hatten die Verantwortlichen des TC Friedberg eher nicht gerechnet: Ausgerechnet gegen die bislang ungeschlagene Truppe von Schwaben Augsburg holten die Friedberger Landesliga-Akteure am Vatertag ihre ersten Punkte und schöpften damit neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Auch die Herren II durften jubeln – sie feierten ersatzgeschwächt einen knappen Sieg gegen Dillingen.

„In der Landesliga haben wir uns noch nie gehalten“, meinte Friedbergs Präsident Stephan Pasdera mit einem Schmunzeln. Entweder stiegen die Friedberger gleich wieder ab, oder sie schafften – so wie nach der Saison 2017 – den Sprung in die Bayernliga. Nun könnte es also erstmals gelingen, dass sich die Friedberger in der Landesliga halten – jedenfalls sind die Chancen darauf an Christi Himmelfahrt gestiegen.

Gegen die bislang ungeschlagenen Augsburger Schwaben sicherten sich die TCF-Akteure nach hartem Kampf einen überraschenden 6:3-Sieg – und sollte nun am Sonntag beim noch punktlosen Schlusslicht in Landshut auch ein Erfolg gelingen, wäre man wieder mitten drin im Tabellenmittelfeld.

Schon in den Einzeln läuft es gut

Schon in den Einzeln stellten die Friedberger die Weichen auf Sieg. Noah Thurner (6:3, 6:2 gegen Stanislav Baco), Ivo Minar (6:2, 6:2 gegen Constantin Kreuzer), Niklas Geßlein in einem heiß umkämpften Match (5:7, 7:6, 10:6 gegen Dominik Garbatschek) und Mathias Geissler in einem ebenso spannenden Spiel (4:6, 7:6, 10:5 gegen Gianluca Coloma-Heck) gingen als Sieger vom Platz. Dean Thurner und Daniel Rabas verloren jeweils knapp in drei Sätzen. Thurner unterlag Roman Arendar mit 6:4, 1:6, 10:12, Rabas verlor gegen Andreas Rausch mit 2:6, 7:5, 7:10. In den Doppeln mussten Dean Thurner/Geßlein beim Stand von 6:4 und 1:2 verletzungsbedingt aufgeben, doch Noah Thurner/Geißler (6:4, 6:1 gegen Baco/Coloma-Heck) und Minar/Rabas (6:3, 6:2 gegen Garbatschek/Rausch) machten den ersten Friedberger Saisonsieg dann perfekt.

Auch ersatzgeschwächt gewonnen

Auch die Herren II sicherten sich im zweiten Spiel ihre ersten Punkte in der Bezirksliga mit einem 5:4 gegen den TC Dillingen. Dabei musste mit Peer Braml ein „Herren-40-Spieler“ aushelfen, doch der gewann sowohl sein Einzel (6:4, 6:2 gegen Filip Janczycki) als auch an der Seite von Lukas Rieber das entscheidende Doppel gegen Alexander Konrad/Pfeifer mit 6:3, 5:7 und 10:8. In den Einzeln punkteten zudem Tobias Schröder (6:1, 6:2 gegen Alexander Konrad), David Eichenseher (7:5, 6:1 gegen Leon Pfeiffer) und Patrick Link (6:1, 6:3 gegen Nicolai Konrad). Jiri Zavadil musste verletzungsbedingt passen, Lukas Rieber verlor knapp mit 1:6, 7:5, 8:10 gegen Julian Zaune. Im Doppel traten Zavadil/Link nicht an und Schröder/Eichenseher hatten gegen Rathee/N. Konrad mit 4:6 und 3:6 das Nachsehen. Das nächste Spiel der Herren II steigt erst nach der Pfingstpause am 23. Juni – dann geht es auf den eigenen Plätzen gegen den TC Augsburg II.

