Der TC Mering bleibt ungeschlagen

Die Herren I des TCM setzen sich auch gegen Gersthofen III durch. Auch die Damen kehren gegen Obergriesbach in die Erfolgsspur zurück.

Von Florian Guggumos

Die Herren I des TC Mering bleiben nach dem Aufstieg in die Bezirksklasse 1 weiter ohne Punktverlust. Auch im dritten Saisonspiel ging das Team als Sieger vom Platz. Erfolgreich agierten diesmal wieder auch die Damen.

Gegen die dritte Mannschaft des TC Rot-Weiß Gersthofen gab Mering schon zu Beginn klar die Marschrichtung vor. Nach ungefährdeten Siegen von Kapitän Manuel Singer und Ersatzmann Maximilian Ludwig stand es schnell 2:0. Andreas Ludwig sicherte sich sein Einzel in drei Sätzen mit 4:6, 6:4 und 10:5 und bleibt damit in dieser Saison noch ungeschlagen. Diese 3:0-Führung gab den Meringern aber keine Sicherheit. Nikolas Singer musste sich in einem hart umkämpften Match mit 5:7, 6:3 und 9:11 geschlagen geben. Parallel verlor auch Florian Deiml mit 6:7 und 4:6. Debütant Sebastian Bauer drehte nach verlorenem ersten Satz die partie noch und sorgte mit dem 5:7, 6:1 und 10:8 für das 4:2 nach den Einzeln. In den Doppeln sorgten Deiml/Ludwig schnell für die Entscheidung und holten mit einem klaren 6:2 und 6:2 den entscheidenden fünften Punkt. Auch Manuel Singer siegte an der Seite von Andreas Ludwig in zwei Sätzen. Nach der knappen Niederlage von Nikolas Singer und Sebastian Bauer hieß es am Ende 6:3 für den TCM.

Damen siegen ungefährdet

Mit einem ungefährdeten 8:1-Sieg gegen den SC Obergriesbach kehrten die Damen I nach der unglücklichen 4:5-Niederlage aus der Vorwoche wieder auf der Erfolgsspur zurück. Bereits in der ersten Runde konnten Pia Seitz, Julia Deiml und Johanna Neiß in den Einzeln punkten. Auch Diana Staible-Singer und Sabine Huber gewannen ihre Matches souverän. In einem hochklassigen Spitzenspiel bezwang schließlich Antonia Seitz ihre Gegnerin knapp mit 7:5 und 7:6. Damit stand der Meringer Sieg bereits nach den Einzeln fest. Ohne Druck ging man in die Doppel. Die Seitz-Schwestern und Deiml/Huber gewannen schließlich deutlich, lediglich Staible-Singer/Neiß mussten sich in einer sehr engen Partie im Matchtiebreak geschlagen geben. Die Meringerinnen liegen derzeit auf Platz drei der Tabelle.

Herren II auch noch ohne Niederlage

Auch die Herren II bleiben nach dem Aufstieg in die Kreisklasse 1 ungeschlagen. Gegen den TSV Aindling hieß es am Ende 6:3. Mit Benedikt Beier und Christian Becker (beide Jahrgang 2005) sowie Tim Rajewski (Jahrgang 2006) bot der TCM diesmal ein extrem junges Team auf. Während Beier mit einem deutlichen Sieg überzeugte, musste Becker eine Niederlage verkraften. Da auch Johannes Spengler unterlag, lag man nach der ersten Runde 1:2 zurück. In Runde zwei trumpfte das junge Team dann aber auf. Florian Guggumos, Markus Spengler und Tim Rajewski siegten klar in zwei Sätzen und brachten die Mannschaft mit 4:2 in Führung. Beier/Becker verloren ihr Doppel nach gutem Beginn, aber am Ende war das jedoch ohne Bedeutung, weil Spengler/Rajewski es im zweiten Doppel besser machten und den entscheidenden Punkt holten. Guggumos/Spengler siegten ebenfalls (7:6/6:4) und schraubten das Resultat auf 6:3.

Weitere Ergebnisse Herren III – TSV/TC Haunstetten 0:9; TeG Lech-Schmuttertal II – Herren IV 7:2; Herren V – SV Untermeitingen 4:2; TSV/TC Haunstetten – Damen II 2:7; TS Senden – Herren 30 2:7; TSV Leitershofen – Herren 40 7:2; Herren 50 – TC Meitingen 8:1; TC Nesselwang – Herren 60 6:3; Herren 65 – TSV Harburg 2:4.

