Der TSC Mering bleibt ohne Titel

Bei den bayerischen Jugend-Meisterschaften im griechisch-römischen Stil bekommen es die TSC-Kämpfer mit starker Konkurrenz zu tun. Einer holt Silber.

Von Matthias Biallowons

Bei den bayerischen Jugend-Meisterschaften im griechisch-römischen Stil verpassten die Meringer Nachwuchs-Ringer trotz guter Ergebnisse eine Goldmedaille. Ganz ohne Edelmetall aber fuhren die Meringer dennoch nicht nach Hause – sie brachten einmal Silber und einmal Bronze aus der Oberpfalz mit nach Hause.

Erstes großes Turnier im neuen Jahr

Beim ersten großen Turnier im neuen Jahr konnten die Meringer Jugendringer im klassischen, also griechisch-römischen Stil, gute Leistungen erzielen. Eine Goldmedaille blieb ihnen jedoch bei den bayerischen Titelkämpfen in regensburg verwehrt.

Dennoch zeigte sich Betreuer Lennart Bieringer, der selbst nur knapp am Titel scheiterte, zufrieden: „Wir haben gute Kämpfe gesehen, einige Jungs hatten etwas Pech. In einzelnen Duellen wäre teils mehr drin gewesen.“

Bei den Kadetten gingen Maximilian Kroiß bis 42 Kilo und Michael Rauch bis 60 Kilo auf die Matte. Kroiß konnte einen Kampf gewinnen und musste sich im Finale beugen, womit der den zweiten Platz belegte. Michael Rauch verlor seine ersten beiden Duelle und schied damit früh aus dem Turnier aus. „Das war sehr ärgerlich, aber die Klasse war auch stark“, betonte Bieringer.

Lennart Bieringer als Betreuer und Aktiver im Einsatz

In der B-Jugend vertrat Sebastian Klement bis 52 Kilo seinen Verein und landete auf einem ordentlichen vierten Platz. Nach drei Niederlagen in Folge steckte der junge Meringer nicht auf und konnte das letzte Duell um den vierten Platz für sich entscheiden. Bei den Junioren startete Lennart Bieringer bis 67 Kilo. In einer gut besetzten Gewichtsklasse musste der Meringer fünf Kämpfe bestreiten. Mit drei Triumphen und nur zwei Pleiten feierte Bieringer die Bronzemedaille. Sein Vereinskollege, Luca Gelb, schnürte bis 130 Kilo seine Ringerstiefel. Sein Duell gegen Johannes Baum ging auf Schulter verloren. Der TSC Mering bereitet sich weiter intensiv auf die kommenden Turniere vor.

