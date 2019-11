18:30 Uhr

Der TSV Friedberg II schafft den ersten Heimsieg

Das Team von Trainer Hannes Müllegger setzt sich gegen Garching in der Rothenberghalle sicher mit 3:0 durch. Friedberg klettert auf Platz sechs.

Von Kerstin Reinhart

Der zweiten Mannschaft der Friedberger Volleyballer gelang gegen den VfR Garching der erste Heimsieg in der laufenden Saison in der Bayernliga Süd.

Trotz bisher instabilen Leistungen war die Ausgangssituation für den TSV Friedberg II vielversprechend. Gleich im ersten Satz durften sich die Zuschauer in der Rothenberghalle an einem eng umkämpften Spiel erfreuen, das über lange Zeit ausgeglichen war. Erst gegen Ende des Satzes konnten die Friedberger durch einige Fehler des Gegners das Momentum zu ihren Gunsten kippen und sich dank großem Einsatz und verbesserte Leistung in der Abwehr verdient mit 25:18 durchsetzen.

Stimmung und Motivation sind bestens

Die Stimmung nach dem ersten Satz war sehr locker, was sich aber nicht in der Konzentration widerspiegelte. Die Herzogstädter war voll motiviert und steigerten ihre Leistung noch. Obwohl man noch nicht das ganze Leistungsvermögen aufs Feld brachte, gelangen aufgrund einer zuverlässigen Annahme von Libero Spechtmeier und Außenangreifer Nawrath erfolgreiche Angriffe. Nicht nur durch die spielerische Überlegenheit punkteten die Friedberger immer wieder, sie profitierten auch von einigen Fehlern des Gegners. Mit 25:16 ging dieser Satz deutlich an den TSV.

Klare Sache im dritten Satz

Mit diesen zwei klaren Satzgewinnen startete die Friedberger Mannschaft mit breiter Brust in den dritten Durchgang, der sich ähnlich gestalten sollte, wie der Satz zuvor. Früh arbeitete sich der TSV einen Vorsprung von einigen Punkten heraus, den man nicht mehr hergab. Dank Mittelblocker Colsman waren die Friedberger auch im Block sehr präsent und gewannen den Satz mit 25:13 mit zwölf Punkten Vorsprung. Somit stand nach einer Spielzeit von 70 Minuten der TSV Friedberg II als Sieger fest.

Die Friedberger gewannen damit ihr zweites Spiel in Folge und können sich auf Platz sechs der Tabelle setzen. Diese Siegesserie möchte man am kommenden Samstag nicht abreißen lassen und hofft auf einen weiteren Erfolg gegen den TuS Fürstenfeldbruck.

Friedberg Bajusz, Böck, Colsman, Czap, Fröhlich, Nawrath, Spechtmeier, Wörner.

