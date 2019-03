vor 40 Min.

Der TSV Friedberg ist gewarnt

In Landshut sind schon andere Spitzenmannschaften gescheitert. Der TSV II bestreitet zu Hause das Nachbarschaftsderby gegen Aichach.

Von Domenico Giannino

Das erste von zwei Auswärtsspielen führt die Friedberger Handballer am Samstag nach Landshut. Ab 20 Uhr will der Bayernligist bei den abstiegsgefährdeten Niederbayern punkten. Die zweite Garnitur bestreitet am Samstag ab 20 Uhr das Derby gegen Aichach.

TSV Friedberg I Gleich fünf Teams müssen sich in der Bayernliga noch Sorgen um den Klassenerhalt machen. Während es fast sicher ist, dass es für die beiden Aufsteiger Eichenau und Würm-Mitte wieder direkt zurück in die Landesliga geht, sind die beiden anderen Plätze auf dem Schleudersitz ein Grund zur Sorge für fünf Mannschaften. Diese Gruppe von Rang acht bis zwölf liegt nur zwei Zähler auseinander, Landshut gehört dazu.

Die letzten Resultate für die Niederbayern folgten einem klaren Muster: Auswärts verloren sie jedes Spiel, auch gegen den abgeschlagenen Vorletzten aus Eichenau. Zu Hause hingegen ist Landshut seit Anfang November ungeschlagen. Damals unterlag man dem souveränen Tabellenführer Bad Neustadt. In den sechs darauffolgenden Heimspielen gab es nur Siege für den Tabellenneunten, auch Bayreuth und Waldbüttelbrunn konnte er bezwingen. Friedberg muss sich also enorm anstrengen, um nicht ebenfalls der Landshuter Heimstärke zum Opfer zu fallen.

Personell nicht in Bestbesetzung

Die Herzogstädter sind aber personell nicht in Bestbesetzung. Aus dem letzten Spiel kehrten Alexander Schneider und Timo Riesenberger mit Blessuren zurück. Zudem hat sich Florian Wiesner unter der Woche im Training den Finger ausgekugelt, auch sein Einsatz ist fraglich.

Trainer Fadil Kqiku meinte: „Unser Gegner hatte lange Verletzungsprobleme, darum steht diese eigentlich so starke Mannschaft so weit unten drin.“ Die Tatsache, dass einige Spieler angeschlagen seien, mache die Aufgabe gegen die wurfstarken Landshuter nicht einfacher, so der Coach. „Viel wird auf unsere Abwehr ankommen, da müssen wir unser höchstes Niveau erreichen“, forderte Kqiku.

Hoffen auf die A-Jugendlichen

TSV Friedberg II Die Friedberger Zweite hat am Samstag das nächste Derby vor der Brust. Ab 20 Uhr geht es in der Bezirksoberliga zu Hause gegen Aichach. Nach der hohen Niederlage in Kissing wollen es die Handballer gegen die Kreisstädter besser machen. Aichach hat zuletzt mit dem Sieg gegen Schwabmünchen eine gehörige Überraschung geschafft. Dennoch liegt der nächste Gegner im Klassement noch hinter dem TSV – allerdings nur mehr einen Zähler. Im Hinspiel gab es für Friedberg einen klaren Sieg. Personell bekommt die Mannschaft wieder Unterstützung von der Dritten, unter anderem von Kilian Winkler. Die A-Jugend ist am Nachmittag bei ihrem letzten Saisonspiel in Schleißheim gefordert, sie wird es aber bis zum Anpfiff zurückschaffen. Trainerin Sandy Mair erwartet eine spannende Partie: „Aichach erreichte in den letzten Wochen gute Resultate. Wir haben wieder eine Doppelbelastung für die A-Jugend, darum sind wir sehr dankbar für die Unterstützung von der Dritten. Wir wollen es natürlich besser machen als zuletzt bei der klaren Niederlage in Kissing“, so Mair.

