Der TSV Friedberg ist zum Siegen verdammt

Friedbergs Trainerin Christina Seidel hat ihrer Mannschaft eindringlich eingeschärft, worauf es am Sonntag ankommt.

Bei einer Niederlage würde der TSV in den Abstiegsstrudel hineingezogen. Mit Heidingsfeld kommt ein direkter Konkurrent. Die „Zweite“ empfängt Bobingen.

Von Domenico Giannino

Am Sonntag endet das Handballjahr für die Friedberger Handballer. Im vorletzten Hinrundenspiel empfangen die Bayernliga-Handballer den Aufsteiger TG Heidingsfeld ab 16.30 Uhr. Bereits um 14.30 Uhr hat das Bezirksoberligateam des TSV II im Derby den TSV Bobingen zu Gast.

Die Franken aus Heidingsfeld waren mit lediglich einer Niederlage auf dem Konto aufgestiegen. In der Bayernliga hat die TG aber noch zu kämpfen, sie ist auswärts noch sieglos. Von Ende September bis Mitte Oktober holte die TG den Großteil ihrer sieben Zähler – dabei gelang ihr auch ein Heimsieg gegen das Spitzenteam aus Günzburg. Doch seitdem setzte es fünf Niederlagen aus den letzten sechs Spielen – zuletzt verloren die Franken zu Hause deutlich gegen die HT München. Aber vor diesem Spieltag hat die TG Heidingsfeld nur einen Zähler Rückstand auf den TSV Friedberg. Dieser muss nach seiner enttäuschenden zweiten Hälfte gegen Landshut also gehörig aufpassen. Denn neben Heidingsfeld liegt auch HT München, gegen den Friedberg zuletzt aber deutlich gewonnen hatte, nur einen Punkt hinter dem TSV. Bei einer Niederlage zum Jahresabschluss droht Friedberg damit das Abrutschen bis auf den elften Platz.

Trainerin Seidel nimmt die Abwehr in die Pflicht

Das macht das letzte Heimspiel des Jahres noch wichtiger. Dabei müssen die Friedberger Handballer aber auf ihren Mittespieler György Szouszki verzichten. Der Ungar hat sich im letzten Spiel eine Schulterverletzung zugezogen und droht lange auszufallen. Karlo Tomic kehrt dafür zurück, aus der A-Jugend wird wieder Henri Häusler mit im Kader sein.

Trainerin Christina Seidel will den Fokus auf die Defensivarbeit legen: „Gegen Landshut haben wir das Spiel in der Abwehr verloren. Die Defensive muss sich verbessern. Dieses wichtige Spiel müssen wir gewinnen, um uns weiter vom Tabellenende abzusetzen.“

Zum Hinrundenabschluss empfängt die Friedberger Zweite Bobingen. Am Sonntag ab 14.30 Uhr wollen die Handballer einen erfolgreichen Abschluss des Handballjahres schaffen. Friedberg ist derzeit Sechster, Bobingen liegt zwei Zähler dahinter auf Platz acht. Die Hinrunde der Friedberger sah wechselhafte Leistungen. Nach einem guten Start spielte der TSV für kurze Zeit sogar ganz vorne mit, ehe die Begegnung gegen den Tabellenführer aus Göggingen in einer hohen Niederlage endete.

Wechselhafte Leistungen

Seitdem wechselten sich oft ansprechende Leistungen zu Hause mit manchen Partien in der Fremde ab, in der die Mannschaft nach einigen Rückschlägen das Spielen komplett einstellte. Für den Sonntag kann Trainerin Sandy Mair auf den kompletten Kader zurückgreifen. Zwar sind einige Spieler angeschlagen, ihrem Einsatz im letzten Spiel des Jahres sollte aber dennoch nichts im Wege stehen. Dann hat die Mannschaft über einen Monat Pause, ehe es am 18. Januar zum Derby nach Kissing geht.

