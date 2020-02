07:19 Uhr

Der TSV Friedberg plant schon die neue Saison

Der TSV kann mit Florian Held einen neuen Sportlichen Leiter vorstellen. Er soll Kaderplanung und Sponsorensuche regeln. Drei Spieler haben schon zugesagt.

Von Domenico Giannino

Die Friedberger Handballer bündeln ihre Kaderplanung und Sponsorenakquise in dem neu geschaffenen Posten des Sportlichen Leiters. Diesen wird Nico Held einnehmen, der zuletzt beim TV Neuhausen Funktionärsaufgaben inne hatte.

Der "Neue" kommt aus Baden-Württemberg

Mittlerweile hat es Held aus dem Württembergischen in die bayerische Landeshauptstadt verschlagen, wo er im Vertrieb tätig ist. Beim TV Neuhausen war er in der letzten Zweitligasaison 2016/17 Teammanager und Co-Trainer und in der darauffolgenden Spielzeit Geschäftsleiter.

Dort konnte er in dem Bereich Erfahrungen sammeln, in dem er auch dem TSV Friedberg weiterhelfen soll: Die Kaderplanung für die kommende Saison bildet den Schwerpunkt seiner aktuellen Arbeit. Auch die Sponsorensuche fällt in seinen neuen Aufgabenbereich.

Drei Schlüsselspieler haben verlängert

Für den Kader 2020/21 kann Held bereits gute Nachrichten verkünden: „Die drei Schlüsselspieler Fabian Abstreiter, Benjamin von Petersdorff und Alexander Prechtl haben ihre Verträge verlängert und laufen auch in der kommenden Saison beim TSV Friedberg auf.“ Zudem stünden weitere Vertragsverlängerungen stehen kurz vor dem Abschluss. „Mehrere andere Akteure haben bereits ein Probetraining absolviert, zudem sind wir in intensiven Gesprächen. Unser Fokus liegt darin, Spieler zu finden, die uns sportlich und charakterlich überzeugen“, so Held.

Friedbergs Abteilungsleitung freut sich

Abteilungsleiter Dirk Kreutzburg freut sich auf die Zusammenarbeit: „Nico Held soll die Abstimmung zwischen Abteilungsleitung und erster Herrenmannschaft verbessern. Damit die erste Mannschaft effizienter arbeiten kann, haben wir mit der Verpflichtung eines Hauptverantwortlichen, der als Sportlicher Leiter agiert, unsere Organisationsstruktur umgebaut.“ Man sei sehr glücklich, diese verantwortungsvolle Position mit einem Handballenthusiasten, der ihn und Simone Neumeier auch menschlich überzeugt hat, besetzt zu haben, meinte Kreutzburg. „Nico ist ausschließlich für die erste Mannschaft zuständig und in allen Belangen der Ansprechpartner als Bindeglied zwischen Trainer und Abteilungsleitung“, sagte Kreutzburg.

Nicht in die laufende Saison einmischen

Held will sich aber nicht in die laufende Saison einmischen: „Da will ich mich ganz bewusst heraushalten.“ „Die Mannschaft soll in Ruhe mit dem neuen Trainer Udo Mesch zusammenarbeiten und sich auf die Aufgabe konzentrieren, den Klassenerhalt zu schaffen. Ich konzentriere mich auf die Planungen für die nächste Saison“, so Held. Momentan gehe es hauptsächlich um den personellen Bereich, aber grundsätzlich auch um Kontaktpflege mit den aktuellen und der Suche nach neuen Sponsoren. „Ich finde, dass es das Allerwichtigste ist, dass wieder Ruhe einkehrt beim TSV Friedberg“, meinte Held.

