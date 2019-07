vor 7 Min.

Der TSV ist gut aufgestellt

Die Abteilung hat ihre Finanzen im Griff und freut sich über Erfolge der Jugend

Abteilungsleiter Dirk Kreutzburg sieht die Friedberger Handballer gut aufgestellt für die Zukunft. Finanziell haben sich die Herzogstädter konsolidiert, der TSV werde für die Unternehmen der Region eine immer bekanntere und beliebtere Adresse. Verbesserungen in der Infrastruktur fürs Sponsoring und bei der Arbeit mit den digitalen Medien machten sich nach und nach bezahlt.

Dank der Erfolge in der Jugendarbeit bekomme der TSV ein immer besseres Standing, dazu besitze die A-Jugend in ihrer Bayernligamannschaft einige herausragende Spieler. Doch auch in den jüngeren Altersklassen gehöre der TSV mittlerweile wieder zu Bayerns Elite: Die B-Jugend gewann das zweite Jahr in Folge den bayerischen Landesligatitel, die C-Jugend stellt gleich drei Bayernauswahlspieler und hat sich das vierte Jahr in Folge für die Bayernliga qualifiziert, also die höchstmögliche Liga für diese Altersklasse. „Und gleichzeitig rennen uns die Kinder bei der E-Jugend und bei den Minis die Bude ein“, freute sich Kreutzburg. „Langsam stoßen wir sowohl räumlich als auch personell an unsere Grenzen. Das bedeutet zwar kurzfristig etwas Stress für unser hart arbeitendes Trainerteam, langfristig aber bringen uns die vielen jungen Spieler mehr Auswahl für die älteren Mannschaften und zeigen, dass wir besonders mit unserem Programm, auch in den Schulen der Region besser vertreten zu sein, viel richtig gemacht haben. Ohne das geht es nicht, denn in der Jugendarbeit liegt die Zukunft.“ Ein weiterer Schwerpunkt für den Abteilungsleiter liege in einer verstärkten Präsenz in den sozialen Medien. Der TSV Friedberg hat fast 1000 Abonnenten bei Instagram und über 1400 bei Facebook. Zudem sind die Handballer mit ihrem eigenen Kanal auf You-tube vertreten: Unter „TSV Friedberg Handball“ lassen sich Highlights aus den Punktspielen, die Pressekonferenzen aus der Bayernliga und weitere Inhalte finden.

„Das geht für uns einher mit einer besseren Vermarktung“, sagt Kreutzburg. „Man darf sich da keinerlei Illusionen machen: Die digitalen Plattformen gehören mittlerweile einfach dazu, wenn man in der öffentlichen Wahrnehmung präsent sein will. Da wollen wir in Zukunft noch mehr machen, aber wir haben bei all unseren Kanälen bereits gute Zuwachsraten.“ Finanziell habe sich die Abteilung breiter aufgestellt, die Konsolidierung in diesem Bereich gehe gut voran. „Bei den Ausgaben haben wir alles durchleuchtet und auf Effizienz und Synergien geachtet. Und wir suchen mehr Partner im Sponsoring, ich denke, von denen kann man eigentlich nie genug haben. Aber insgesamt gilt: Nach einigen herausfordernden Jahren sind wir beim TSV besser aufgestellt, unser Blick geht jetzt ganz klar in die Zukunft.“ (gia)

