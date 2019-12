06:30 Uhr

Der TTC Friedberg schließt zur Spitze auf

Kam erstmals in dieser Saison in der ersten Mannschaft des TTC Friedberg zum Einsatz und spielte gut: Werner Straßinger.

Die erste Mannschaft des TTC ist nun punktgleich mit dem Tabellenführer. In den letzten Vorrundenspielen gelingen Siege gegen Hochzoll V und Mering.

Von Gotthard Gellner

Das war zu Beginn der Saison nicht unbedingt zu erwarten. Mit zwei Siegen gegen TSG Hochzoll V und TV Mering gelang dem ersten Herrenteam des TTC Friedberg zum Abschluss der Vorrunde noch der Sprung auf Rang zwei der Herren Bezirksklasse A.

Weiße Weste beim TTC II

Noch besser machte es die zweite Mannschaft. Sie steht mit 18:0 Punkten an der Spitze in der Bezirksklasse B. Bei ihren letzten Spielen gegen TSV Bobingen II (9:7) und SV Ried II (9:5) waren sie allerdings noch einmal stark gefordert. Weit schwerer hat es die dritte TTC-Vertretung, die ebenfalls in der Bezirksklasse B spielt. Sowohl gegen TSG Hochzoll VI, als auch gegen FC Haunstetten I mussten sie sich zuletzt knapp geschlagen geben und belegen nach Abschluss der Vorrunde mit 7:11 Punkten den siebten Tabellenplatz. Die vierte Mannschaft hat ebenfalls 7:11 Punkkte auf ihrem Konto, was Rang sechs in der Bezirksklasse C bedeutet.

Gelungenes Debüt für Werner Straßinger

Allzu groß waren die Erwartungen nicht, als das erste TTC-Herrenteam zum Punktspiel bei der heimstarken Mannschaft der TSG Hochzoll V anzutreten hatte. Umso erfreulicher, wenn am Ende ein 9:6 Sieg zu Buche steht. Nach ausgeglichenem Beginn ging Friedberg durch die Siege von Michael Frank, Holger Prendke und Rainer Hoksch mit 5:2 in Führung. Dieser Vorsprung von drei Punkten wurde bis zum Schluss verteidigt. Zwar verloren Werner Straßinger und Klaus Scheller anschließend, doch erneut konnten sich Michael Frank und Rainer Hoksch durchsetzen und auch Daniel Stock war in einem knappen Fünf-Satz-Match erfolgreich. Noch einmal verkürzte der Gastgeber, doch Werner Straßinger, der erstmals in dieser Saison in der ersten Mannschaft zum Einsatz kam, machte mit seinem Vier-SatzSieg den Sack zum 9:6 zu.

Packendes Derby gegen Mering

Letzter Gegner der Vorrunde war der TV Mering. Lange Zeit war die Partie ausgeglichen. Nach 1:2 in den Doppeln brachten Daniel Stock und Michael Frank Friedberg in Führung, die durch die Niederlage von Roland Kriesche wieder ausgeglichen wurde. Einen entscheidenden Vorsprung brachten die Siege von Rainer Hoksch, Henrique Atzkern und Klaus Scheller zur 6:3-Führung. Hatte im ersten Durchgang an den Spitzenbrettern Friedberg die Nase vorn, so mussten sich in der zweiten Runde Michael Frank und Daniel Stock den Meringer Spitzenspielern Christoph Eichelsdörfer und Christian Burgdorf geschlagen geben. Die letzten drei Partien gingen wieder an den TTC Friedberg. Rainer Hoksch (3:0), Roland Kriesche (3:1) und Klaus Scheller (3:0) machten mit ihren Siegen den 9:5-Erfolg perfekt.

13:5 Punkte stehen nun auf dem Friedberger Konto. Punktgleich mit dem Spitzenreiter Kissinger SC II und nur durch das schlechtere Satzverhältnis auf Rang zwei. Man darf sich auf eine spannende Rückrunde freuen.

