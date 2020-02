vor 20 Min.

Der Tischtennisclub Friedberg triumphiert im Bezirkspokal

Der TTC Friedberg setzt sich beim „Final Four“ im Finale gegen den Post SV Augsburg IV durch. Nun steht ein weiteres Turnier bevor.

Von Gotthard Gellner

Über einen schönen Erfolg im Pokalwettbewerb der Bezirksklasse Augsburg-Süd kann sich ein Trio des Tischtennis-Clubs Friedberg freuen. Rainer Hoksch, Daniel Stock und Michael Frank schafften es über viele Spielrunden bis ins Finale, das nun in Hochzoll in Form eines Turniers der letzten vier Mannschaften ausgetragen wurde. Dazu hatten sich neben dem TTC Friedberg, der TV Mering sowie die vierte und fünfte Mannschaft des Post SV Augsburg qualifiziert.

Packendes Halbfinale: Friedberg gegen Mering im Tischtennis-Match

In den beiden zeitgleich ausgetragenen Halbfinalbegegnungen kam es in der einen Partie zu einem vereinsinternen Duell zwischen der vierten und fünften Mannschaft des Post SV Augsburg, das die vierte Vertretung mit 4:1 für sich entschied. Im zweiten Halbfinale trafen der TV Mering und der TTC Friedberg aufeinander. Es entwickelte sich das erwartet heiße Duell. Bereits im ersten Match zwischen Rainer Hoksch und Christian Burgdorf hatte der Friedberger erst nach fünf hart umkämpften Sätzen knapp die Nase vorn. Daniel Stock musste sich anschließend mit 1:3 gegen Florian Deiml geschlagen geben, doch Michael Frank stellte mit seinem Sieg gegen Christoph Eichelsdörfer den alten Abstand wieder her.

Das Tischtennis-Doppel unterliegt gegen Mering

Doch diese knappe Führung hielt nicht lange, denn im Doppel verloren Rainer Hoksch/Daniel Stock gegen das Meringer Duo. Beim Stand von 2:2 kam es nun auf die folgenden Einzel an. Mit einem 3:1-Sieg von Rainer Hoksch und dem anschließenden 3:2-Erfolg von Michael Frank hatte Friedberg die Partie mit 4:2 gewonnen und somit das Endspiel erreicht.

Dort erwartete die Friedberger eine weitere Herausforderung gegen das starke Team des Post SV Augsburg IV. Hochmotiviert gingen sie in die Partie und erneut ging das TTC-Trio durch den 3:0-Erfolg von Rainer Hoksch in Führung. Zwar musste Daniel Stock gegen die Nummer Eins der Augsburger eine 2:3-Niederlage hinnehmen, doch in den weiteren Spielen ließ Friedberg nichts mehr anbrennen.

Match war nichts für schwache Nerven

Michael Frank mit einem 3:1 und auch das Doppel Rainer Hoksch/Michael Frank setzten sich mit 3:2 Sätzen durch. Nichts für schwache Nerven war die folgende Begegnung von Rainer Hoksch gegen den Postspieler Resat Akdogan. Mit 11:4, 11:6, 8:11, 9:11, 11:9 behielt er jedoch die Oberhand und entschied somit die Partie zum viel umjubelten 4:1-Sieg und zum Gewinn des Bezirkspokals.

Man darf gespannt sein, wie sich das Friedberger Trio in einem weiteren Turnier gegen die Sieger der Bezirksklassen Augsburg-Nord, Günzburg und Dillingen/Donauwörth schlägt. Hier setzten sich der TSV Firnhaberau II, der TSV Burgau und der SC Athletik Nördlingen durch.

Themen folgen