20:45 Uhr

Der Titel ist zum Greifen nah

Der TSV Friedberg gewinnt beim Verfolger Alsmoos-Petersdorf verdient mit 3:0. Rinnenthal kassiert bei der DJK Langenmosen eine deutliche Niederlage.

Von Otmar Selder und Thomas Lindemeyer

Fast am Ziel ist der TSV Friedberg nach seinem 3:0-Sieg in Alsmoos – nun reicht nächste Woche ein Remis im Schlagerspiel gegen den SC Griesbeckerzell zum Titel. Leer ging der BC Rinnenthal in Langenmosen aus.

Alsmoos - TSV Friedberg 0:3 Die Friedberger Spieler und Anhänger jubelten nach dem Schlusspfiff. Sie sind mit einem 3:0-Sieg dem Meistertitel und dem Aufstieg in die Bezirksliga sehr nahe gekommen. Mit einer deutlichen Leistungssteigerung siegten die Dabestani-Schützlinge beim Verfolger Alsmoos/Petersdorf klar. Am kommenden Sonntag kann die Entscheidung fallen, wenn der einzig noch verbleibende Mitbewerber SC Griesbeckerzell zum „Endspiel“ in Friedberg antritt.

Friedberg zeigt sich deutlich verbessert

Die Friedberger zeigten sich spielerisch und kämpferisch gegenüber den bisherigen Spielen nach der Winterpause deutlich verbessert. Schon in Halbzeit eins hatten sie ein Übergewicht, auch wenn 40 Minuten lang nicht viel passierte. Doch unmittelbar vor dem Pausenpfiff dann das Führungstor: Philipp Boser zirkelte einen Freistoß vors Tor und Simon Bunk nickte zum 1:0 ein. Die zweite Halbzeit war wesentlich lebhafter, Friedberg bekam immer mehr ein Übergewicht. Drei Riesenchancen durch Pietruska, Pfeifer und Haug zeigten den Willen der TSVler, die dann durch wiederum Bunk auf 2:0 erhöhten. Auf der anderen Seite klärte Keeper Zimmermann souverän. Beim darauf folgenden Konter entschied der Schiedsrichter auf Foul an Pietruska, der dann den Elfer sicher verwandelte.

TSV Friedberg Zimmermann; Haug, Winter, Boser, Mladenovic (77. Bülles), Bamario, Pfeifer, Rajc (63. Bytyqi), Pietruska (85.Eshaghzaei), Franz, Bunk. – Tore 0:1 Bunk (44.), 0:2 Bunk (79.), 0:3 Pietruska (83./FE). – Zuschauer 120 – Schiedsrichter Fatih Darici.

Wieder keine Punkte im Moos

Langenmosen – BC Rinnenthal 4:1 Wieder einmal ohne Punkte musste der BC Rinnenthal die Heimreise aus Langenmosen antreten. Mit 1:4 verlor der BCR, wobei das Ergebnis nicht dem Spielverlauf gerecht wird. Der BCR startete gut und hatte früh drei hochkarätige Torchancen. Doch DJK-Torwart Oswald glänzte gegen Markus Rolle und Marco Surauer. Anders die Heimelf, die zum Entsetzen der BCR-Fans aus den ersten beiden Aktionen zwei Tore von Thurnhofer machte. Rinnenthal war geschockt, bis dato war man das klar bessere Team. Auch in der Folgezeit gab es gute Ansätze, doch weder Martin Oswald, noch Fabian Schmidt nutzen ihre Chancen. Zu allem Übel setzte Langenmosen kurz vor der Pause mit dem 3:0 noch einen drauf: Mayr jagte einen zu kurz abgewehrten Ball aus zehn Metern unter die Latte. Dann ein Hoffnungsschimmer, als Rolle nach 51 Minuten auf 1:3 verkürzte. Aber die Angriffsbemühungen des BCR waren zu wenig durchdacht. Der eingewechselte Alexander Demel hatte noch die beste Möglichkeit, doch wieder blieb Oswald im DJK-Tor der Sieger. Kurz vor dem Ende erhöhte Natzer auf 4:1, nachdem die BCR-Abwehr auf Abseits spekulierte.

BCR Fuhrmann, Schmidt, Roppel, Schlatterer, Raabe, Graf (46. Demel), Oswald, Reisinger (75. P. Treffler), Rolle, Surauer (25.Friedl), Bradl – Tore 1:0 Thurnhofer (13.), 2:0 Thurnhofer (17.), 3:0 Mayr (41.), 3:1 Rolle (51.), 4:1 Natzer (88.) – Zuschauer 120 – Schiedsrichter Benedikt Müller

