Der Titelverteidiger holt wieder den Pokal

Beim Futsal-Turnier der Mittelschulen darf Merching erneut jubeln. In Mering herrscht eine ausgezeichnete Stimmung.

Von Sabine Roth

Die Dreifachturnhalle der Grundschule Mering bebte regelrecht, als die fünf Mannschaften aus dem Landkreis Aichach-Friedberg gegeneinander spielten. So laut waren die Anfeuerungsrufe der Fans, die schließlich einen Erfolg des Titelverteidigers Merching erlebten.

Bereits zum fünften Mal wurde dieses Fußball-Hallenturnier, das nur für Mittelschüler aus den fünften und sechsten Klassen (elf bis 13 Jahre) gedacht ist, vom Arbeitskreis Sport in Schule und Verein organisiert. Mit dabei waren die Mittelschulen aus Friedberg, Merching, Hollenbach, Kühbach und Dasing. Wieder war es ein voller Erfolg und man sah spannende Spiele mit zum Teil technisch sehr guten Spielzügen.

Für den Sportfachberater des Landkreises und Obmann für Fußball, Werner Chlum, ist dieses Turnier eine gute Gelegenheit, den Kindern den Sport nahezubringen und auch für Vereine zu gewinnen. „Wir freuen uns jedes Jahr, dass uns die Grundschule Mering die Dreifachhalle für dieses Turnier zur Verfügung stellt“, so Chlum. „Es waren wieder ausgeglichene, harmonische und faire Spiele. Zum Glück gab es keine großen Verletzungen. Und es blieb spannend bis zum Schluss. Denn erst beim letzten Spiel gegen Friedberg zeigten die Merchinger, was sie können. Die Kinder können stolz auf ihre Leistungen sein“, meinte er weiter.

Teilnahmeberechtigt sind Klassenmannschaften, die zuvor den schulinternen Wettbewerb gewonnen haben. Aufgrund der zum Teil kleinen Klassengrößen sind auch Mädchen erlaubt. Hollenbach nutzte die Gelegenheit und war mit drei Mädchen vertreten, die sich sehr gut durchsetzen konnten. Als Schiedsrichter waren wieder Alfons Kreppold und Max Stein am Start, die sich gerne bei solchen Turnieren engagieren.

Insgesamt wurden zehn Spiele, die jeweils 15 Minuten dauerten, ausgetragen. Titelverteidiger Merching wollte den Pokal natürlich wieder mit nach Hause nehmen. Und im entscheidenden Spiel gegen die Mittelschule Friedberg setzte sich Merching mit 4:0 durch. Insbesondere dem 13-jährigen Kerim Kourbani gelangen viele Tore. Die Freude seiner Mitschüler über den Erfolg war riesengroß. Aber auch die Mannschaft aus Hollenbach mit den drei Mädchen schlug sich tapfer und sicherte sich schließlich – angefeuert von den Mitschülern – Platz zwei.

Bei der Siegerehrung überreichte Peter Burnhauser, der Vorsitzende des Raiffeisen-Kreisverbands Aichach-Friedberg, die Medaillen an die Schüler und den Wanderpokal an das Siegerteam der Klasse 6b der Mittelschule Merching. Er lobte die Kids: „Diese gute Sache unterstützen wir sehr gerne. Macht weiter so. Ich wünsche euch viel Erfolg.“ Nächstes Jahr werden die Karten wieder neu gemischt, da diese Klasse aus Merching nicht mehr am Turnier teilnehmen kann. Das Gleiche gilt für die Klasse der Mittelschule Kühbach. Das Turnier ist nur für die fünften und sechsten Klassen. Dann müssen die jüngeren Klassen aufrücken und für ihre Schule kämpfen.

Die Platzierungen

1. Merching, 2. Hollenbach, 3. Kühbach, 4. Friedberg, 5. Dasing

