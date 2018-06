Der Titelverteidiger siegt

vor 57 Min.

Klasse Stimmung beim Turnier der Handballer inder TSV-Halle in Friedberg. Die Kinder sind begeistert.

Von Peter Kleist

Hoch ging es her beim Grundschulwettbewerb Handball des Landkreises Aichach-Friedberg in der Halle des TSV Friedberg. Und vor allem laut. So mancher Verein würde sich eine derart lautstarke Unterstützung wünschen, wie sie diesen Schulteams zuteilwurde.

Sieben Mannschaften aus den Grundschulen Rehling, Affing, Kühbach sowie den beiden Friedberger Schulen Friedberg-Süd und Theresia-Gerhardinger maßen sich im Minihandball. Zwei Teams – Rehling und die Theresia-Gerhardinger-Grundschule – ermittelten im Hin-und Rückspiel den Landkreissieger im sogenannten „Kastenhandball“.

Beim Kastenhandball ist es das Ziel, nach dreimaligem Zuspiel in den eigenen Reihen den „Kastenwächter“, der auf einem kleinen Kasten steht, anzuspielen. Fängt dieser den Ball, ohne den Kasten zu verlassen, gibt es einen Punkt. Nach dem 8:8 im ersten Spiel setzte sich Rehling im Rückspiel hauchdünn mit 7:6 durch und durfte so den Turniersieg mit nach Hause nehmen.

Beim Minihandball war auch in diesem Jahr die Mannschaft der Theresia-Gerhardinger-Grundschule Friedberg das Maß aller Dinge. Die Friedberger gewannen alle Spiele – nur das Spiel gegen Team I der Grundschule Friedberg-Süd endete 5:5-Unentschieden. Somit durfte der Titelverteidiger auch in diesem Jahr den Turniersieg bejubeln und den Wanderpokal für ein weiteres Jahr behalten. Auf dem zweiten Platz landete Rehling vor den beiden Mannschaften von Friedberg-Süd. Mannschaft AffingII wurde dank des mit 5:1 gewonnenen direkten Vergleichs gegen Kühbach Fünfter vor den Kühbachern, Rang sieben belegte schließlich das Team Affing I.

Das Organisationsteam um die Handball-Obfrau Henriette Lauenstein und Anja Gerstner-Liss, Fachberaterin Sport, hatte einiges zu tun. Allerdings klappte alles mit der Unterstützung der Handballabteilung des TSV Friedberg – vertreten durch Mario Malovetz – bestens. Die zusätzlichen Tore waren schnell bereitgestellt, die Spielfelder rasch abgeklebt und Schiedsrichter und Helfer stellten die Friedberger Handballer. Die Leitung der beiden Partien im Kastenhandball übernahm Anja Gerstner-Liss selbst.

„Beim Handball zeigt sich die gelebte Kooperation Sport in Schule und Verein. Und das sowohl beim Ausrichten eines solchen Wettbewerbs, aber auch beim Anbieten von Handballarbeitsgemeinschaften in den Schulen im Rahmen von ‚Sport nach 1‘, bei denen der TSV-Friedberg die Übungsleiter zur Verfügung stellt und großes Engagement zeigt“, freute sich die Fachberaterin Sport nach dem gelungenen Event.

