Der Trainer erwartet eine Reaktion

Der Kissinger SC spielt zu Hause gegen den FC Königsbrunn.

Von Peter Kleist

Die angekündigte Aussprache beim Kissinger SC hat stattgefunden. Ob sie gefruchtet hat? „Das werde ich frühestens am Sonntagabend sagen können“, meinte KSC-Trainer Marco Henneberg vor dem Spiel gegen den FC Königsbrunn (Sonntag, 15 Uhr).

Jedenfalls hat der Kissinger Coach den Eindruck, dass diejenigen, denen die Einzelkritik gegolten hatte, dies auch „angenommen“ hätten. „Ich erwarte nun, dass die Sachen, die ich dem Team vorgebe, auch umgesetzt werden“, so Henneberg, der auf eine Trotzreaktion seiner Mannschaft hofft.

Ziel sind sieben Punkte aus drei Spielen

In den nächsten drei Spielen habe der KSC drei Teams zum Gegner, die aus der unteren Tabellenhälfte kommen: Königsbrunn, Täfertingen und Schwabmünchen II. „Und da erwarte ich mir von meiner Mannschaft mindestens sieben Punkte, das muss einfach unser Anspruch sein“, gibt sich Henneberg kämpferisch. Am Sonntag muss der KSC noch einmal auf Jonas Gottwald verzichten, zum letzten Mal übrigens. „Der fehlt uns wirklich – auf dem Platz und auch in der Kabine“, wie Henneberg erklärte. Ansonsten hat der Kissinger Coach alle Mann an Bord, die Voraussetzungen für einen Sieg gegen Königsbrunn wären also gegeben.

