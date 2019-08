17.08.2019

Der Trainer setzt ein klares Ziel

Kissing startet gegen Horgau. Marco Henneberg erwartet ein schweres Spiel

Mit einem Heimspiel startet der Bezirksliga-Absteiger Kissinger SC in die Saison der Kreisliga Augsburg. Der KSC hat am Sonntag, 18. August, um 15 Uhr zum Auftakt den Vorjahresvierten FC Horgau zu Gast. Kissings neuer Trainer Marco Henneberg hat sein Team in jedem Fall auf eine schwere Aufgabe eingestellt.

Dabei kann der neue Mann auf der Kissinger Kommandobrücke dem Auftakt durchaus optimistisch entgegenblicken. Die Vorbereitung war in Ordnung, die Trainingsbeteiligung gut, und auch die Ergebnisse hätten gepasst. Zudem steht man in der dritten Runde des Totopokals. Das dürfe man zwar nicht überbewerten, wie Henneberg betonte, doch immerhin steht dem Coach mit Ausnahme von Markus Schuler sein kompletter Kader zur Verfügung.

Das ist beim Gegner Horgau nicht der Fall, denn dem FC fallen mit den Abwehrspielern Julian Kaiser und Markus Metzler, dem Stürmer André Zupur, dem Mittelfeldmann Raffael Wieser und Torhüter Marco Fischer gleich fünf Spieler mit Muskelfaser- oder Kreuzbandrissen längerfristig aus. „Das darf für unsere Überlegungen keine Rolle spielen. Das macht die Sache für uns nicht einfacher, eher im Gegenteil“, mahnt KSC-Trainer Henneberg, der Horgau in den letzten Wochen auch beobachtet hat. „Das ist eine gute Kreisliga-Mannschaft“, erklärte er – an der Zielsetzung für den Auftakt lässt Henneberg aber keine Zweifel. „Natürlich wollen wir zum Auftakt daheim die drei Punkte in Kissing behalten“, sagte er. (pkl)

Schwabmünchen II – Göggingen, Königsbrunn – Zusmarshausen (beide Samstag, 15.30 Uhr); Haunstetten – Kriegshaber (Samstag, 17 Uhr); Anhausen – Dinkelscherben (Sonntag, 15 Uhr)

Themen Folgen