Die Aufholjagd reicht nicht aus

Die Sportfreunde Friedberg starten mit einer Niederlage in die Landesliga-Saison.

Von Christian Mayr

Der Start in ihre zweite Landesliga-Saison glückte den Judoka der SF Friedberg nicht. Nach 4:6 Punkten in der ersten Runde und einer 9:8-Gesamtführung nach weiteren sieben Kämpfen in der anschließenden zweiten Begegnung nahmen die Gäste aus München-Neuherberg mit 11:9 doch noch zwei Punkte mit nach Hause.

„Im vergangenen Jahr haben wir die Hartecker Hornets noch mit 12:8 Punkten auswärts in der Höhle des Löwen besiegen können, aber diesmal waren sie besser gewappnet“, bedauerte Ligareferent Jan Güntner das Ergebnis. Eine Woche zuvor hatte die Mannschaft der SF Friedberg noch ein Trainingslager zusammen mit den Kämpfern des ASV Fürth in der Nähe von Nürnberg absolviert, um optimal vorbereitet zu sein. Dennoch konnten nur die Punktegaranten im Team Siege einfahren. Bis 66 Kilo behielt David Schlagowski gegen Köfferlein mit einem Schulterwurf (Seoinage) und einem Sturzwurf (Tai-otoshi) gegen Pyrkosch die Oberhand. Niko Wachter ging in der Klasse bis 73 Kilo zweimal kampflos von der Matte, weil die Gäste hier nur einen Gegner aufbieten konnten und sich dieser gleich zu Kampfbeginn geschlagen gab.

Schöne, schnelle Würfe

Schöne, schnelle Würfe präsentierte Vadim Chilimaru in der Gruppe bis 81 Kilo den Zuschauern: Gegen Daniel Bachmann gelang ihm ein Innenschenkelwurf (Uchi-Mata), und in der Rückrunde überraschte er Partsikanashvili mit Tai-Otoshi.

Auch in der Gewichtsklasse bis 90 Kilo setzten sich Sebastian Mayr und Antonio Marijolovic je einmal durch. Aber im Schwergewicht (+90 Kilo) hatten die Gäste mit Herbert Bauer vom TSV Schwabmünchen einen erfahrenen Judoka mitgebracht, gegen den weder Sebastian Mayr noch Marc Schäfer punkten konnten.

„Wir sind die einzige Judo-Herrenmannschaft in Schwaben, die auf Landesebene antritt und müssen uns in Bayern erst noch mehr bekannt machen“, freute sich Jan Güntner dennoch über den Auftritt seiner Kämpfer.

Am Samstag, 6. April, treffen die Sportfreunde Friedberg auf die Recken der SG Moosburg. Beginn in der Sporthalle der Vinzenz-Pallotti-Schule ist wieder um 16 Uhr.

