Die Damen stehen diesmal ganz oben

Jennifer Friedl holt mit einem 19-Teiler die Königswürde von Freischütz Haberskirch. Vereinsmeisterin wird Katja Schwibinger und auch der Freischütz-Cup geht an eine Schützin.

Von Paul Kölbl

Bei der Jahresabschlussfeier des Schützenvereines „Freischütz“ Haberskirch-Unterzell in der Landgaststätte Lindermayr zog Schützenmeister Paul Kölbl ein positives Fazit. So gab es Klassensieger bei der Luftgewehr-Stadtmeisterschaft, die Damen-mannschaft holte ebenso wie Andreas Beutlrock bei den Auflageschützen den Titel. Beim Finale belegten die „Freischützinnen“ Lena Beutlrock, Nicole Lindermayr und katja Schwibinger die Plätze zwei, drei und vier.

Gute Plätze bei den Rundenwettkämpfen

Bei den Rundenwettkämpfen des Sportschützengaues Friedberg wurde Team I Zweiter in der Gauoberliga, nachdem man dreimal hintereinander den ersten Platz belegt hatte. Die zweite Mannschaft schaffte in der A-Klasse den zweiten Platz. Beim Jugend-Rundenwettkampf waren die „Freischützen“ nicht so erfolgreich.

Die anschließende Siegerehrung der Vereinsmeister wurde vom Sportleiter Michael Hupfauer vorgenommen. Vereinsmeisterin wurde Katja Schwibinger mit einem Durchschnitt von 386,2 Ringen vor Nicole Lindermayr (385,9). Bei den Juniorinnen setzte sich Lena Beutlrock (385,9) vor Katja Lindermayr (363,3) durch. Vereinsmeister der Jugend wurde Leon Hieke (359,0), Schülermeister Max Großer mit 313,8 Ringen.

Nicole Lindermayr holt den Cup

Der Freischütz-Cup war hart umkämpft. Hier setzte sich Nicole Lindermayr mit 65 Punkten durch und nahm den Pokal in Empfang. Auf den Plätzen folgten Andreas Beutlrock (64) sowie Katja Schwibinger und Jennifer Friedl (je 63).

Der Höhepunkt der Feier war die Königsproklamation. Jonathan Picard errang bei der Jugend mit einem 80-Teiler die Königswürde erringen. Königskette und Pokal überreichte Sportleiter Michael Hupfauer. Den zweiten Platz bei der Jugend belegte Anna Golling mit einem 86-Teiler. In der Schützenklasse wurde Jennifer Friedl mit einem 19-Teiler Königin. Mit einem 35-Teiler wurde Nicole Lindermayr zur Vizekönigin gekürt.

