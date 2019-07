vor 5 Min.

Die Elfmeter retten den TSV Dasing

Der Kreisliga-Aufsteiger setzt sich beim A-Klassisten nach einem Rückstand noch durch. Kissing lässt Eurasburg keine Chance. Wulfertshausen dreht das Spiel und Mühlhausen überrascht.

Von Von Peter Kleist

Es war eine durchaus unterhaltsame erste Runde im Totopokal auf Kreisebene, in der auch Überraschungen nicht ausblieben. So waren die Sportfreunde Friedberg (A-Klasse) nahe davor, den Kreisliga-Aufsteiger Dasing aus dem Bewerb zu kicken. Das gelang dem TSV Mühlhausen (A-Klasse) schließlich mit einem 1:0 gegen den Kreisklassisten Merching. Während Kissing sich mit 7:0 souverän in Eurasburg durchsetzte, hatte der SV Wulfertshausen beim Kreisklassen-Absteiger Gebenhofen einige Mühe.

SF Friedberg - TSV Dasing 7:8 (2:2, n. E.) Es war ein glücklicher Sieg des Kreisliga-Aufsteigers TSV Dasing bei den Sportfreunden Friedberg. Die mussten in dieser Partie zudem auf sieben Stammspieler urlaubsbedingt verzichten. Trotzdem ging die Marzini-Truppe beherzt in diese Pokalpartie. Die Folge war das 1:0 in der zehnten Minute durch Simon Metzger nach einem gelungenen Spielzug über Benjamin Goll. In der Folgezeit hielt SF-Torhüter Oliver Seger mit guten Paraden seine Mannschaft auf Kurs. Das 2:0 durch Tarek Raboue fiel aus abseitsverdächtiger Position (36.) und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang den Gästen mit einem sehenswerten Freistoß von Marco Ruppenstein der 1:2-Anschlusstreffer. Nach 50 Minuten stellte der nicht immer überzeugende Landesligaschiedsrichter, Patrick Meixner Friedbergs Marco Scholz mit Gelb-Rot vom Platz. Nun verschoben sich die Spielanteile zu Gunsten der Gäste. Trotz Unterzahl hatten die Sportfreunde erstklassige Konterchancen. Tarek Raboue scheiterte mit der besten Möglichkeit an Torhüter Martin Janyga in der 60. Minute. Zehn Minuten später erzielte Fabio Gastl dann den glücklichen Ausgleich zum 2:2. Zwei Minuten vor Schluss forderten die Hausherren Elfmeter, doch der Pfiff blieb jedoch aus und es kam zum Elfmeterschießen. Dabei verschossen beide Mannschaften je zwei Strafstöße bzw. die Torhüter parierten die Schüsse. Den entscheidenden Strafstoß zum 8:7-Endstand für Dasing markierte Colin Davis zum 8:7. (FSE)

Eurasburg - Kissing 0:7 Der SC Eurasburg wehrte sich mit allem, was ihm zu Verfügung stand, dabei aber immer äußerst fair. Dennoch kam man mit dem 0:7 immer noch gut davon. Nur eine Halbchance hatte man im gesamten Spiel zu verzeichnen, zu groß war der doppelte Klassenunterschied. Bereits zur Halbzeit lag der A-Klassist nach vier Toren von Jonas Gottwald nach tollen Vorlagen von Horak (15.), Kerzel (21.), Carreno (32.) und einem Durcheinander der SCE-Abwehr (37.) mit 0:4 hinten. Jakob Zincke traf nach Gottwald Vorarbeit zu 0:5 (52.) und Karsten Binder war nach einem Eckball erfolgreich (59.). Nach einem überlegten Querpass von Fabian Wrba von der der rechten Angriffsseite erzielte Ali Carreno den Endstand zum 0:7. Vorhergegangen war der einzige Angriff der Gastgeber mit einem Torabschluss, der deutlich am Ziel vorbei ging . (rgw)

Gebenhofen - Wulfertshausen 2:3 Die Hausherren um Vincent Aumiller sahen nach den beiden Treffen von Markus Lindermeir (23.) und Marcus Klein (56.) schon wie der Sieger aus, ehe der Kreisklassist noch einmal zurückkam. Tim Maier (78.), Bastian Schaller ((82.) und Leon Rieger (86.) schossen den SVW noch in die nächste Runde.

Mühlhausen - Merching 1:0 Damit hatte man beim Kreisklassisten Merching nicht gerechnet, dass man beim klassentieferen TSV Mühlhausen die Segel streichen würde. Das goldene Tor gelang Marco Tolj bereits in der 32. Minute.

Weitere Ergebnisse Klingen – Sielenbach 2:0, Hörzhausen – Steingriff 0:4, Langweid – Rehling 4:5 (n. E.), Tandern – BC Aichach 2:5

Die zweite Runde des Totopokals auf Kreisebene ist schon ausgelost. Sie finden am Dienstag, 30. und Mittwoch, 31. Juli statt. Dabei hat der TSV Mühlhausen mit dem TSV Aindling einen Bezirksligisten zuigelost bekommen (Dienstag, 18.30 Uhr). Der SV Wulfertshausen trifft zu Hause auf den TSV Pöttmes, der Kissinger SC reist zum FC Alba Augsburg, der TSV Dasing gibt seine Visitenkarte bei der TSG Augsburg ab. Bezirksliga-Neuling TSV Friedberg tritt bei der MBB-SG Augsburg an. Diese Spiele finden am Mittwoch ab 18.30 Uhr statt.

