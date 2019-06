vor 1 Min.

Die Entscheidung fällt in Mering

In der zweiten Runde des Gau-Einzelwettkampfs im Gerätturnen geht die Jugend des TSV Friedberg als Favorit an den Start.

Von Werner Miller

Für die Turnerjugend des TSV Friedberg lief es schon in der ersten Runde im Einzelwettkampf des Turngaus Augsburg im Frühjahr dieses Jahres an den sechs Geräten Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck blendend. Und das soll nun in Runde zwei dieses Wettbewerbs am Samstag, 29. Juni, in der Eduard-Ettensberger-Halle in Mering möglichst so weitergehen.

So gut wie sicher wird sich Finn Klein in der Jugend A-Kür im Gesamtergebnis den obersten Platz auf dem Podest sichern, zumal sein Vereinskamerad Markus Schmid wegen einer Verletzung passen muss. Auch Sebastian Rudnitzky, Jugend B Pflicht, wird sich mit fünf Punkten Vorsprung vor Tim Dressmann vom TSV Gersthofen zu behaupten wissen. In der Jugend C Pflicht wird es Verfolger Quinn Schlosser vom TSG Stadtbergen schwer haben, Fabian Hartmann und Valentin Zygankov von den Plätzen eins und zwei zu verdrängen.

Friedberger wollen sich verbessern

Elias Schubert liegt derzeit nur 0,25 Punkte hinter dem Erstplatzierten der Jugend D, Paul Schlieder vom TSV Inningen. Auch die restlichen TSV-Turner der Jugend C mit Marius Hamp, Simon Zutt, Josef Schwaiger, Ben Köhler und Daniel Schulmann der Jugend werden alles daran setzen, um sich weiter nach vorne zu schieben.

Neben dem TSV Friedberg liefern sich sieben weitere Vereine im Turngau Augsburg – TSV Schwaben, TSG Stadtbergen, TSV Gersthofen, TSV Inningen, TSV Steppach, TSV Gersthofen und der gastgebende TV Mering – einen Kampf um die Podestplätze.

Die Friedberger Trainer Thomas Hartmann, Artjem Weimer, Julia Roth und Susanne Grötsch werden versuchen, ihre Turner so einzustellen, dass sie auf den Punkt topfit auf der Matte stehen. Natürlich müssen auch die Nerven den Anforderungen eines Geräte-Sechskampfs standhalten.

Wettkampfdaten Samstag, 29. Juni 2019; 2. Runde im Gau-Einzelwettkampf Geräteturnen; Veranstalter: Turngau Augsburg; Ausrichter: TV Mering; Sportstätte: Eduard-Ettensberger-Halle Mering; Wettkampfbeginn: 10 Uhr.

