vor 35 Min.

Die Erfolgsserie der KSC-Damen hält

Hatte in Schwabmünchen einmal mehr einen „Sahnetag“ erwischt: Kissings Torhüterin Ann-Kathrin Lang, die ausgezeichnet hielt.

Nach anfänglichen Problemen gewinnt Kissing auch in Schwabmünchen.

In Schwabmünchen haben sich die Kissinger Damen durchgesetzt. Beim 27:21 (14:15)-Erfolg gegen den Aufsteiger mussten die Handballerinnen aber lange zittern, blieben dann aber doch im neunten Spiel in Folge ungeschlagen.

Denn Schwabmünchen hatte sich sehr gut auf die offensive Abwehr des KSC eingestellt. Der Aufsteiger, der dringend Punkte braucht im Kampf um den Klassenerhalt, brachte über seine gut aufgelegte Spielmacherin Svenja Kolodziej viel Unruhe in den Deckungsverbund.

Kissing läuft einem Rückstand nach

Der KSC verlor nach dem 8:8 etwas den Anschluss. Kurzzeitig lief es auch im Angriff nicht, nach nur zwei Treffern in acht Minuten war der Rückstand bereits bis auf 10:14 angewachsen. Bis zum Seitenwechsel konnte der KSC aber auf 14:15 verkürzen.

Der KSC schaffte es aber im zweiten Durchgang, sich besser auf den Gegner einzustellen. Die Zusammenarbeit zwischen der weit vorgezogenen Sarah Gottwald und dem Rest der Abwehr war jetzt reibungslos, dazu wehrte Torfrau Anki Lang viele Würfe ab. Bis zum 18:18 nach 43 Minuten konnte Schwabmünchen die Partie zwar noch offen halten.

Torhüterin Ann-Katrin Lang hält glänzend

Doch den Gastgeberinnen ging dann etwas die Puste aus. Kissing kam immer wieder zu Konterchancen, vorne bewies Franziska Osterhuber ihre Spielübersicht und setzte ihre Mitspielerinnen mehrfach gut ein.

Vor allem Kreisläuferin Katrin Winter bekam Schwabmünchen jetzt nicht mehr in den Griff. Kissing setzte sich so innerhalb weniger Minuten bis auf 21:18 ab.

In der Schlussphase mussten die Gastgeberinnen dann abreißen lassen. Bemerkenswert war die Abwehrstärke im zweiten Durchgang, der KSC kassierte in diesem nur noch sechs Treffer. Mit dem 27:21-Sieg behaupten die Damen in der Landesliga Rang vier.

Trainerin freut sich über den Sieg

Trainerin Julia Rawein freute sich über den Erfolg: „Lange Zeit hat uns der taktisch hervorragend eingestellte Gegner große Probleme bereitet. Am Ende haben wir aber auch diese Aufgabe gut gelöst, da wir in der zweiten Hälfte besser verteidigt haben. Dann hat die Abstimmung defensiv gepasst, dazu hatte Anki im Tor einen Sahnetag. Letztlich war das Endergebnis aber viel deutlicher, als man angesichts des Spielverlaufs vermuten konnte.“

Kissing Lang; Kefer; Eder (1); R. Gottwald (2); Huber (2); Osterhuber (2); Ruchti (4); Englberger; Pusch (2); Zerbs; S. Gottwald (8/6); Winter (6).

