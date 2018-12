04.12.2018

Die Erste behält den Aufstieg im Blick Lokalsport

Fünf Siege bei zwei Niederlagen sind die Bilanz der Mannschaften des Kissinger SC. Zwei Herrenteams belegen den zweiten Platz in ihren Klassen. Die Damen feiern nach mehreren Niederlagen ein Erfolgserlebnis

Von Hans Hamberger

Die erste und zweite Mannschaft der Tischtennisabteilung des KSC sind derzeit voll im Rennen um die Aufstiegsrelegation, während die Damen, die Herren III und die Jugend I den Klassenerhalt schaffen wollen. Lediglich die zweite Jugend ist im gesicherten Mittelfeld zu finden.

Erneut schwer zu kämpfen hatten die Herren I beim TSV Haunstetten. Trotz zweier Doppelpunkte von Fuchs/Riemer und Spengler/Hans Albrecht gingen die Gastgeber mit 4:2 in Führung, doch Olaf Nilson, Hans Albrecht und Max Lindner drehten die Partie auf 5:4 für die Kissinger. In der zweiten Einzelrunde waren dann Andy Riemer, Gerald Spengler und das verlustpunktfreie hintere Paarkreuz mit Lindner und Albrecht zum knappen 9:6-Sieg für Kissings „Erste“ erfolgreich. Vor dem letzten Vorrundenspiel gegen den Tabellenvierten SSV Anhausen liegt das Team in der Bezirksklasse A Gruppe 1 mit 13:3 Punkten auf dem zweiten Rang.

Klare Angelegenheit gegen Bobingen II

Die Herren II hatten in der Bezirksklasse B Gruppe 1 den TSV Bobingen II zu Gast. In einem einseitigen Spiel holten Schneider/Hans Albrecht und Grübl/Braitmayer zwei Doppelsiege, lediglich Heinrich/Pemsl unterlagen.

Mit Einzelsiegen von Flo Schneider (2), Jochen Heinrich, Hans Albrecht, Gerhard Grübl, Peter Pemsl und Christoph Braitmayer stand es gegen den ersatzgeschwächten Gast schnell 9:1. Damit festigt man den zweiten Tabellenrang mit 13:3 Punkten.

Zum TTC Friedberg IV mussten die Herren III reisen. Mit zwei knappen Fünf-Satz-Siegen durch Steininger/Hamberger und Kröner/Ossner in den Doppeln ging man 2:1 in Führung. Uli Steininger und Piotr Kröner bauten die Führung auf 4:1 aus, doch dann folgten vier Niederlagen in Folge und es stand 4:5. In der zweiten Einzelrunde erkämpften erneut Steininger und Kröner sowie Rudi Albrecht drei Punkte, jedoch unterlagen Kröner/Ossner im Entscheidungsdoppel, sodass schlussendlich eine bittere 7:9-Niederlage zu Buche stand. Mit 2:12 Punkten rangiert das Team in der Bezirksklasse C Gruppe 2 weiter auf dem neunten Rang.

Zum ersten Mal in der Saison konnte die Jugend I in der Bezirksoberliga komplett antreten. Der mit nur drei Spielern angereiste Tabellenletzte TSV Königsbrunn II hatte keine Chance und musste einen 8:0-Kantersieg gegen David Galbas, Johannes Bing, David Hoksch und Johannes Steinhardt hinnehmen. Die Kissinger haben 4:8 Punkte und sind auf einem guten Weg zum Klassenerhalt.

Die zweite Jugendmannschaft musste in der Woche zwei Spiele bestreiten und hatte zuerst die TSG Hochzoll IV zu Gast. Mit Doppelsiegen von Lilien Heit/Junker und Fabian Lerch/Lippenberger ging man gleich in Führung. Diese wurde durch Einzelsiege von Lilien Heit, Frederick Junker und Fabian Lerch auf 5:0 ausgebaut, ehe Adrian Lippenberger den Anschlusspunkt zulassen musste.

Lilien Heit und Junker machten mit zwei weiteren Punkten den Gesamtsieg perfekt, obwohl auch die Gäste noch zu zwei Punkten kamen (Endstand 7:3).

Im zweiten Spiel ging’s zum SSV Wollishausen II. Nach dem Doppelsieg von Lilien Heit/Junker legten die Gastgeber eine Siegesserie hin und das KSC-Team war mit 1:4 im Rückstand. Lilien Heit schaffte den Anschlusspunkt, aber zwei weitere Punktverluste besiegelten die Niederlage. Lilien Heit und Fabian Lerch konnten mit ihren beiden Siegen zum Schluss nur noch Ergebniskosmetik zum 4:6 betreiben. Mit 7:7 Punkten in der Bezirksklasse B Gruppe 1 ist der Mittelfeldplatz gesichert.

Für die KSC-Damen gab es wieder einmal ein Erfolgserlebnis. Wunderlich/Lindner im Doppel sowie Petra Wunderlich, Marina Lindner, Isolde Haupt und Katarzyna Galbas legten eine Serie von neun Siegen gegen den ersatzgeschwächten SSV Bobingen II hin. An die Gäste ging nur ein Ehrenpunkt. Dies bedeutet für die Mannschaft Rang neun mit 3:15 Punkten in der Bezirksklasse A Gruppe 2 und wieder ein „Fünkchen Hoffnung“, vielleicht den Klassenerhalt zu schaffen.

Themen Folgen