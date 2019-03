vor 33 Min.

Die Erste will eine offene Rechnung begleichen

Julian Birkholz und Matthias Kaiser vom TSV Friedberg: Die erste Mannschaft spielt am Samstag auswärts beim VSV Jena. Das Team will sich dabei für die 0:3-Pleite zu Hause revanchieren.

Der TSV kam im Hinspiel gegen Jena mit 0:3 unter die Räder. Nun setzt Friedberg auf einen Sieg gegen den Tabellenletzten der 3. Liga.

Von Michael Stöcker und Kerstin Reinhart

Die Friedberger Volleyballer sind an diesem Wochenende auswärts gefragt. Die erste Herrenmannschaft tritt am Samstag in der 3. Liga beim VSV Jena an. Beginn ist um 14 Uhr. Die zweite Mannschaft spielt am Samstag um 16 Uhr beim MTV München II.

Herren I Die erste Herrenmannschaft des TSV Friedberg ist am Samstagmittag beim Tabellenletzten in Jena gefordert. Momentan befinden sich die Friedberger auf dem sechsten Tabellenplatz und sind damit im sicheren Mittelfeld, die Gegner aus Thüringen befinden sich dagegen ganz unten auf dem letzten Platz und sind schon vorzeitig abgestiegen. Das Friedberger Team um Spielertrainer Christian Hurler möchte nach drei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg einfahren, um die Saison positiv ausklingen zu lassen. Außerdem haben die Herzogstädter noch eine Rechnung mit den Gastgebern offen. Im Hinspiel kam der TSV beim 0:3 unter die Räder und bescherte Jena den bis dahin einzigen Sieg der Saison. Gerade deswegen sind die Herzogstädter extrem motiviert und wollen am Samstag die drei Punkte mitnehmen. Allerdings stehen die Vorzeichen vor der Partie nicht gerade gut für den TSV: Neben Andi Eichhorn fehlt auch Libero Hannes Steffan am Wochenende und unter der Woche konnte wegen diverser Krankheitsausfälle nicht vollzählig trainiert werden. „Wir wollen uns auf jeden Fall für die Niederlage revanchieren. Auch wenn Jena bereits abgestiegen ist, sie sind kein Gegner, den man auf die leichte Schulter nehmen sollte“, so Mittelblocker Lennert Husemann.

Herren II Nachdem die letzten vier Spiele verloren gingen, will die zweite Herrenmannschaft des TSV Friedberg endlich zurück in die Erfolgsspur finden und drei wichtige Punkte im Kampf um den zweiten Tabellenplatz der Bayernliga Süd erzielen. Dafür müssen sie gegen den MTV München II antreten, der bereits als Absteiger feststeht. Nichtsdestotrotz ist eine konzentrierte und solide Teamleistung notwendig, um sich eine gute Ausgangslage für das anstehende letzte Heimspiel zu schaffen und die Saison mit versöhnlichen Ergebnissen abzuschließen. Die Ausgangslage für das Spiel gegen den MTV München II ist weiterhin schwierig, da die Personalsorgen der letzten Wochen noch nicht kompensiert werden konnten. Es bleibt also zu hoffen, dass es zu keinen weiteren Ausfällen kommt und die Friedberger am Wochenende mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.

Themen Folgen