Die Favoriten geben den Ton an

Bei der Landkreis-Vorrunde der A-Junioren trumpfen Mering und Obergriesbach groß auf. Auch Titelverteidiger Dasing und Gastgeber TSV Friedberg sind im Finale.

Von Reinhold Rummel

Nach den Landkreis-Vorrunden-Turnieren der Herren ermittelten auch die A-Junioren ihre Endrundenteilnehmer bei der Meisterschaft des Landkreises Aichach-Friedberg. Dabei gaben sich die favorisierten Teams kaum Blößen. In der Gruppe A setzten sich in der Sporthalle des TSV Friedberg die SG Obergriesbach, der Kissinger SC und die SG Hollenbach durch, während in der Gruppe B der SV Mering, Gastgeber TSV Friedberg und Titelverteidiger SG Dasing/Ecknach die Endrundenticket lösten.

Im ersten Vorrundenturnier lieferte die SG Obergriesbach eine starke Vorstellung ab. Gegen den FC Affing startete die Spielgemeinschaft mit einem knappen 1:0-Erfolg durch den Treffer von Julian Seyfried. Zwei Tore von Noah Schönleben sorgten dann für ein 2:2 gegen die SG Hollenbach. Gegen den Bezirksoberligisten Kissinger SC sorgten die Gelb-Schwarzen für die nächste Überraschung und siegten durch den Treffer von Viktor Wieke mit 1:0.

Auch gegen die SG Wulfertshausen/SF Friedberg genügte den Obergriesbachern ein Treffer von Louis Utz zum 1:0-Erfolg. Und gegen die SG Adelzhausen traf erneut Schönleben doppelt beim vierten Tagessieg.

Der Kissinger SC startete mit einem 6:1 (Tore Akkurt Mert/3, Daniel Kapfer/2, Ivan Jurcevic) gegen die SG Hollenbach und war dann mit 4:0 (Tore: Maximilian Heckl, Daniel Kapfer, Julian Zeiske/2) gegen Adelzhausen siegreich. Nach der Niederlage gegen Obergriesbach bezwang der KSC den FC Affing durch einen Treffer von Julian Zeiske mit 1:0 und gewann seinen fünften Auftritt mit 1:0 (Daniel Kapfer) gegen die SG Wulfertshausen.

Die SG Hollenbach sicherte sich die Finalteilnahme durch die Erfolge über die SG Wulfertshausen (4:0, Tore Sascha Meyer/2, Benjamin Seitz/2), einem 5:0 über Adelzhausen (Philipp Held/3, Benjamin Seitz/2) und einem 3:0 gegen Affing (Patrick Högg/2, Lukas David).

In der Gruppe 2 startete der SV Mering mit einem 2:1-Sieg über Titelverteidiger SG TSV Dasing. Christian Sattler und Moritz Sachs erzielten die Meringer Treffer – für die Dasinger traf Christian Wagner. Danach bezwang der Bezirksoberligist Ottmaring durch die Tore von Dominik Danowski (2), Maximilian Kless und Noah Rech mit 4:1. Vierfacher Torschütze beim 6:3-Sieg gegen Oberbernbach war Dominik Danowski und Maximilian Kless steuerte zwei Tore bei. Auch gegen den TSV Friedberg war Dominik Danowski mit vier Toren treffsicher – den fünften beim 5:0 legte Moritz Sachs nach. Eine überflüssige Rote Karte handelte sich dabei Robin Möller ein, der den Friedberger Fabian Richter nach einem Foulspiel umschubste. Der TSV Friedberg sicherte sich die Finalteilnahme durch die Erfolge gegen die SG Oberbernbach (2:1/Tore Luca Pötschan, Maximilian Roth) und einen klaren 5:0 über Ottmaring. Ben Eckert traf dabei dreimal. Fabian Richter und Luca Pötschan sorgten für die weiteren Tore. Beim dritten Sieg über den TSV Dasing (3:2) führten die Friedberger durch die Tore von Fabian Richter (2) und Mergim Kasumi bereits 3:0, ehe Dasing durch Fabian Gastl und Florian Engelhard noch auf 2:3 heran kam. Der Titelverteidiger hatte zuvor mit 6:0 die SG Oberbernbach durch die Treffer von Christian Wagner (3), Nico Müller, Marcel Rüffler und Florian Engelhard bezwungen. Den zweiten Sieg sammelte die SG durch Tore von Engelhard und Wagner mit 2:0 gegen Ottmaring ein.

Die Finalrunde findet dann am Sonntag, 30. Dezember, erneut in der Friedberger TSV-Halle statt.

