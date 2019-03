vor 20 Min.

Die Friedberger Teams dominieren

Die Siegerinnen der Gruppe 1 von der Theresia-Gerhardinger-Grundschule, The Donut Girls.

Beim Volleyball-Wettbewerb der Grundschulen aus dem Landkreis nehmen die Mannschaften aus der Herzogstadt jeweils die ersten drei Plätze ein

In der Dasinger Dreifachhalle fand zum zweiten Mal der Grundschulwettbewerb Volleyball statt. 28 Mannschaften aus den Grundschulen Affing, Dasing, Friedberg-Süd, Kühbach und der Theresia-Gerhardinger-Grundschule Friedberg nahmen am Turnier teil. Organisator war Volleyballobmann und Fachberater Werner Chlum, der sich über die zahlreichen Anmeldungen freute.

Jeweils zwei Kinder eines Teams traten gegen zwei Spieler eines anderen Teams parallel auf 14 Spielfelder in der Dreifachturnhalle der Grund- und Mittelschule Dasing an. Ein Spiel dauerte dabei vier Minuten. Gemäß dem Motto der Veranstaltung „Volleyball macht Kinder stark!“ zählten alle Teams ihre Punkte selbst, trugen sie in Wettkampfkarten ein und bestätigten durch ihre Unterschrift die Richtigkeit des Ergebnisses. Nach der ersten Spielrunde wurden die Spiele ausgewertet.

Die 14 besten Teams wurden in Spielgruppe 1 und die andere Hälfte in Spielgruppe 2 eingeteilt. Nach der zweiten Spielrunde standen die besten drei Mannschaften einer jeden Spielgruppe fest. So hatten alle Teams auch die Chance auf Siege und freuten sich über ihre gewonnenen Spiele.

Die Ergebnisse der beiden Gruppen:

Gruppe (Spielgruppe 1) 1. Platz The Donut Girls (Theresia-Gerhardinger-Grundschule) zwölf Punkte; 2. VC Ball (GS Friedberg Süd) 11 Punkte (bessere Punkte- anzahl aus Vorrunde); 3. Neymar (Theresia-Gerhardinger-GS) elf Punkte.

(Spielgruppe 2) 1. Friedberg Süd Teufel (Friedberg Süd) elf Punkte; 2. CR7 (Theresia-Gerhardinger-GS) neun Punkte (bessere Punkteanzahl aus Vorrunde); 3. GS Champs (GS Friedberg Süd) neun Punkte.

Die jeweils drei ersten Plätze beider Gruppen gingen an die in Friedberger Grundschulen. Trotzdem freuten sich alle Kinder über den schönen Vormittag, ihre gewonnenen Spiele und die kleinen Sachpreise bei der Siegerehrung, die von der Firma Tatonka und der Anna-Apotheke Augsburg gesponsert wurden. Volleyballobmann und Fachberater Werner Chlum händigte jeder teilnehmenden Klasse noch einen neuen Volleyball aus, der vom Bayerischen Volleyballverband zur Verfügung gestellt wurde.

