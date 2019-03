21:56 Uhr

Die Generalproben laufen unterschiedlich ab

Kissing siegt knapp, Stätzling zieht den Kürzeren. Interessantes Derby zwischen Dasing und dem TSV Friedberg.

Von Peter Kleist

Während die Teams von der Kreisliga an abwärts noch zwei Wochen Zeit bis zum Punktspielstart haben, war es für die Bezirksligisten aus Stätzling und Kissing schon die Generalprobe. Kissing siegte dabei knapp, Stätzling verlor ersatzgeschwächt in Meitingen. Ein tolles Derby lieferten sich der TSV Friedberg und der TSV Dasing.

TSVWertingen – Kissinger SC 1:2 Nur mit einer Rumpftruppe konnte der Kissinger SC beim Kreisligisten antreten, so nahm KSC-Coach David Bulik fünf Spieler aus der U19-Mannschaft mit in den Kader und alle kamen auch zum Einsatz. Bei widrigen Wetterverhältnissen zeigte man in der ersten Halbzeit gegen den starken Wind ein gutes Spiel und ging früh durch David Bulik in Führung (4.). Luca Ogina stellte mit einem 25-Meter-Schuss ins rechte Kreuzeck in der 14. Minute gar auf 2:0 für Kissing. Der TSV Wertingen suchte immer wieder mit Kontern den Erfolg. Die Gastgeber waren es dann, die im zweiten Abschnitt das Heft in die Hand nahmen und etliche gute Chancen kreierten. Wertingens Torjäger Nicolas Korselt war es vorbehalten, in der 53. Minute per Kopf den 1:2-Anschlusstreffer zu erzielen. Kissing konnte sich nur noch zeitweise befreien und kam so zu einem glücklichen, moralisch aber wertvollen Sieg im letzten Vorbereitungsspiel vor dem anstehenden Punktspielstart am kommenden Wochenende. (rgw)

Tore 0:1 Bulik (4.), 0:2 Ogino (14.), 1:2 Korselt (53.), – Gelb-Rot Santamaria (Wertingen/85.)

TSVMeitingen – FC Stätzling 2:0 Mit einer 0:2-Niederlage beendete der FC Stätzling gegen den TSV Meitingen die Vorbereitungsphase. Auf dem holprigen, unebenen Nebenplatz in Meitingen ging die Heimelf nach elf Minuten durch einen abgefälschten Schuss von Mateo Duvnjak in Führung. Stätzling war von der Spielanlage her die reifere Mannschaft. Der FCS erspielte sich auch etliche gute Chancen, die man teils leichtfertig und überhastet vergab. In der zweiten Halbzeit spielte Meitingen wesentlich aggressiver und das Spiel wurde ausgeglichener. Es entwickelte sich eine gute Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Pech hatte Stätzlings Tobias Geldhauser, der einen Freistoß an den Pfosten setzte. In der Schlussminute traf Daniel Deppner nach einem Konter zum 2:0-Endstand. Bis zum Punktspielstart muss der FC Stätzling noch an seiner eklatanten Abschlussschwäche arbeiten.

Tore 1:0 Duvnjak (11.), 2:0 Deppner (90.)

TSV Friedberg – TSV Dasing 5:2 „Das war mehr als nur ein Testspiel“, meinte nicht nur Friedbergs Trainer Ali Dabestani auf dem Kunstrasenfeld in der Firnhaberau nach dem 5:2-Sieg seiner Mannschaft. Denn im Derby ging es voll „zur Sache“, aber trotz aller Rivalität und Einsatzwillen auch außerordentlich fair zu. Die beiden Tabellenführer ihrer Klassen lieferten sich ein flottes und abwechslungsreiches Spiel, bei dem die Friedberger aufgrund der deutlichen Überlegenheit in der zweiten Halbzeit verdient gewannen und sogar durch Marcel Pietruska einen Foulelfmeter verschossen. Bis dahin allerdings war es eine Partie auf Augenhöhe und der Halbzeitstand von 2:2 spiegelte dies auch wider. Da war kaum ein Klassenunterschied auszumachen. Mit drei Toren war Friedbergs Goalgetter Pietruska „Man of the Match“. Er verließ in der 70. Minute für den US-Heimkehrer Valentin Enderle den Platz. Fabian Franz und Coskun Bür schossen die weiteren Tore. Auf Dasinger Seite freute sich Trainer Jürgen Schmidt über einige gelungene Spielzüge seiner Truppe, die durch Jonathan Rettig und Christoph Schulz zum Erfolg und sogar zu einer 2:1-Führung führten. (pt)

Tore 1:0 Bür (6.); 1:1 Rettig (20.); 1:2 Schulz (33.); 2:2 Pietruska (41.); 3:2 Franz (46.); 4:2 Pietruska (53.); 5:2 Pietruska (67.). Pietruska verschießt FE (60.).

TürkgücüKönigsbrunn – BC Rinnenthal 3:0 Bei ziemlich ungemütlich Wetter auf dem Kunstrasenfeld in Königsbrunn setzte sich der ambitionierte Bezirksligist zum Schluss verdient mit 3:0 durch. In der ausgeglichenen ersten Halbzeit schaltete Spielertrainer Abazi kurz vor dem Pausenpfiff bei einem Freistoß am schnellsten. Seine Hereingabe verwandelte Spreitzer zum 1:0. In Halbzeit zwei hatte zunächst der BCR durch Bradl und Engl gute Chancen, bevor Königsbrunn auf 2:0 erhöhte. Spreitzer hatte Kaygisiz bedient und der vollendete eiskalt. Nun versuchte es Rinnenthal offensiver und hatte durch Oswald und Rolle auch die ein oder andere Möglichkeit. Das letzte Tor erzielte aber erneut die Heimelf. Nach einer Ecke wurde ein Schuss von Tonar aus dem Hinterhalt abgefälscht.

Tore 1:0 Spreitzer (45.), 2:0 Kaygisic (64.), 3:0 Tonar (80.)

SVWulfertshausen – SF Friedberg 2:2 Nur zu einem 2:2-Unentschieden kamen die Sportfreunde beim SV Wulfertshausen. Bis zur 86. Minute führte man verdient mit 2:0, dann brachte Christoph Schwegler mit zwei Distanzschüssen (86. und 89. Minute) dem SVW noch ein 2:2 ein. Der starke Wind machte das Testspiel allerdings oft zu einem Glücksspiel. Die Ostler nutzten in der ersten Halbzeit den Rückenwind und pressten Wulfertshausen tief in die eigene Hälfte. Daraus resultierten zwei Tore durch Johannes Huber (16.) und durch einen Heim-Freistoß (38.). (seol)

Weitere Spiele

SFBachern – Kissinger SC II 4:2 (2:1)

Tore 0:1 Magherusan (13.), 1:1 Steinhart (27.), 2:1 Gold (40.), 3:1 Gangl (60.), 4:1 Rohrer (81.), 4:2 Kiening (84.)

SV Wulfertshausen – SV Ottmaring 2:1 (0:1)

Tore 0:1 Breitnauer (45.), 1:1 Golling (47.), 2:1 Korn (86.)

FC Königsbrunn – FC Stätzling II 3:1 (0:0)

Tore 1:0 Frycer (54.), 2:0 Makowski (65.), 2:1 Altun (73.), 3:1 Maliske (89.)

SVWulfertshausen II – SV Ottmaring II 4:3 (2:2)

Tore 1:0 Meyer (5.), 1:1 Brunner (10.), 2:1 Meyer (29.), 2:2 Brunner (38.), 2:3 Schmid (54.), 3:3 J. Steger (61.), 4:3 Küster (65.)

TSV Mühlhausen – TSV Kriegshaber 0:3 (0:2)

Tore 0:1 Buldan (8.), 0:2 Volk (41.), 0:3 Buldan (68.)

Laimering/Rieden– SV Holzheim 1:4 (1:0)

Tore 1:0 Tränkl (41.), 1:1 Gonzales Munoz (65.), 1:2 Pirvu (71.), 1:3 bauer (80.), 1:4 Säckler (85.)

Türkgücü Königsbrunn – BC Rinnenthal II 1:1 (0:0)

Tore 1:0 Jasiqi (65.), 1:1 Stadlmaier (76.)

SF Friedberg II – BC Rinnenthal III 2:0 (1:0)

Tore 1:0 Stehle (9.), 2:0 Pfennig (61.)

TSV Pöttmes – TSV Mühlhausen 12:1 (7:1)

Tore 0:1 Varga (14.), 1:1 Korenik (20.), 2:1 Geanta (24.), 3:1 Ay (27.), 4:1 Ay (30.), 5:1 Geanta (35.), 6:1 Korenik (38.), 7:1 Ay (45.), 8:1 Ay (56.), 9:1 Brandner (63.), 10:1 Hörmann (67.), 11:1 Korenik (84.), 12:1 Gabrica (90.)

