Die Herbstmeister im Gau Friedberg stehen fest

Die Luftpistolenschützen können ihre Waffen nun einpacken - es geht in die Winterpause.

Für die Luftpistolenschützen ist die Vorrunde beendet. Spitzenresultat von Ottmarings Daniel Wrigley.

Von Martina Schneemayer

Mit dem fünften Durchgang beendeten die Luftpistolenschützen im Friedberger Sportschützengau die Vorrunde des Rundenwettkampfes. Mandicho Merching I (Gauliga), Elf und Eins Freienried II (A-Klasse) und SG Bachern I (B-Klasse) heißen die drei Herbstmeister. Das beste Ergebnis lieferte an diesem Tag Daniel Wrigley ( Ottmaring I) mit 376 Ringen.

Merching patzt erstmals

In der Gauliga patzte Merching I zum ersten Mal – und zwar beim 1394:1399 gegen die Heimatschützen Stätzling I. Die beiden Teams sind nun punktgleich (8:2), aber Merching hat 70 Ringe mehr auf dem Konto. Ottmaring I sicherte sich mit dem 1413:1392-Sieg über das Schlusslicht Burgfrieden Tegernbach den dritten Platz. Daniel Wrigley von Ottmaring I hat nicht nur das beste Saisonergebnis (376) erzielt, sondern ist mit durchschnittlich 368,60 Ringen der Führende in der Einzelwertung vor Tobias Braunmüller (Stätzling I; 366,40) und Jürgen Fischbach (Kissing I; 363,00). Der Aufsteiger Gunzenlee Kissing I gewann gegen den Vorletzten Enzian Heinrichshofen I (1407:1384).

Freienried mit weißer Weste

Freienried II ist in der A-Klasse mit 10:0 Punkten ungeschlagen. Gegen Schlusslicht Tell Dasing I gewann man mit einem Plus von 100 Ringen (1410:1310). Besonders zielsicher war hier Verena Wolf (Freienried II) mit 368 Ringen. Mit dem 1399:1377-Erfolg über Ottmaring II sprang Ried I auf den zweiten Platz. Eisbachtaler Rinnenthal I verbesserte sich auf Platz drei durch das 1402:1380 gegen den Aufsteiger Merching II. Die Einzelwertung wird von Josef Schützinger (Merching II) mit im Schnitt 358,60 Ringen angeführt. Ihm folgen Benedikt Habersetzer (Rinnenthal I; 357,25) und Markus Fendt (Ottmaring II; 354,60).

In der B-Klasse steht die SG Bachern I noch mit einer weißen Weste da. Sie schlug KK-Harthausen-Paar I mit 1395:1336. Christian Baur (Bachern I) zeigte hier mit 372 Ringen eine besonders starke Leistung. Mit durchschnittlich 365,20 Ringen ist auch er der Klassenbeste vor Robert Oswald (Bachern I; 357,40) und Andreas Schuß (Ottmaring III; 350,50). Spannend war das Duell zwischen dem Tabellenzweiten Ottmaring III und dem Tabellenletzten Ried II. Die Entscheidung fiel nur durch einen Ring mit 1332:1331 für Ottmaring. Friedberg I verbesserte sich nach dem 1378:1358-Sieg über Bacherleh Steinach I auf Rang vier.

Die Rückrunde der Pistolenschützen startet im März 2020.

Beste Einzelschützen

Gauliga Daniel Wrigley (Ottmaring I) 376 Ringe, Tobias Braunmüller (Stätzling I) 368, Andreas Braunmüller (Heinrichshofen I) 365.

A-Klasse Verena Wolf (Freienried II) 368 Ringe, Thomas Gutmann (Rinnenthal I) 367, Josef Schützinger (Merching II) 365.

B-Klasse Christian Baur (Bachern I) 372 Ringe, Reinhard Treffler (Friedberg I) 358, je 357: Michael Scheu (Steinach I) und Alexander Steuler (Ried II).

