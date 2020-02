vor 54 Min.

Die Jüngsten messen sich in Friedberg

Bei einem großen Nachwuchsturnier in der TSV-Halle treten zwölf Mannschaften an

Von Anja Stöhr

Die jüngsten Handballer aus Friedberg haben ein großes Turnier in der TSV-Halle ausgetragen. Eingeladen waren vier andere Vereine und so tummelten sich bereits am Morgen ca. 105 Kinder zwischen sechs und neun Jahren in ihren Vereinstrikots in der Halle.

Mit insgesamt zwölf Mannschaften war der Spielplan gut gefüllt und Eltern, Großeltern und alle anderen Zuschauer konnten die handballerischen Fähigkeiten der „Minis“ bestaunen. Bei allen Kindern war deutlich zu sehen, wie viel Freude sie am Handballsport haben. Die Acht- bis Neunjährigen zeigten sehr viel Sicherheit im Umgang mit dem Ball und die Handballregeln wurden schon gut eingehalten. Bei den Sechs- bis Siebenjährigen ging es hauptsächlich um die Freude am Handballsport. Jedes Tor wurde lautstark bejubelt.

Das Trainerteam um Siegfried Baldauf, Christoph Freiding und Anja Stöhr hatte schon einige Wochen zuvor mit der Planung und Organisation des Turniers angefangen. Alles verlief reibungslos, wozu auch die eigene weibliche A-Jugend der JSG Kissing/Friedberg beitrug, deren Spielerinnen als Schiedsrichter fungierten und das Kampfgericht besetzten. Auch die Jung-Trainer Oliver Atzkern und Raphael Braun sowie Henri Häusler und Hugo Häusler unterstützten tatkräftig.

Am Ende des langen Spieltages gab es dann die Siegerehrung. Vereinsweise wurden die Kinder nach vorne gebeten und jeder Spieler bekam eine Medaille überreicht. Jeder Verein erhielt zusätzlich 16 Markierungskegel für das Handballtraining von einem Sponsor.

