Die Kandidaten sind schlagkräftig, sprungstark und zielsicher

Für März stehen ein Boxer, eine Trampolinturnerin und ein Eisstockschütze zur Wahl. Unterstützen Sie ihren Favoriten per Internet, Telefon und SMS.

Von Peter Kleist

Corona brachte den Sport zwar größtenteils zum Erliegen, dennoch gibt es wieder drei erfolgreiche Athleten, unter denen Sie, die Leserinnen und Leser der Friedberger Allgemeinen, den Sportler des Monats März wählen können. Diesmal sind es ein Boxer, eine Trampolinturnerin und ein Eisstockschütze, die zur Wahl stehen. Wie es funktioniert, sehen Sie weiter unten.

Fatih Dübüs Stieg bislang viermal als Profi in den Ring und siegte viermal durch k.o.: Fatih Dübüs aus Friedberg. Bild: Igor Jandric

Seit knapp einem Jahr ist der 26-jährige Friedberger nun Profiboxer – und das ausgesprochen erfolgreich. Vier Kämpfe bestritt Dübüs im Super-Leichtgewicht, der Klasse bis 63,5 Kilogramm, bislang und alle vier konnte er eindrucksvoll durch k.o. gewinnen – drei davon übrigens in der ersten Runde. Nur in seinem zweiten Kampf, gegen den Serben Bojan Velikovic, musste er in die zweite Runde gehen und knockte seinen Gegner dann aus. Schon als Amateur hatte der junge Türke etliche Erfolge gefeiert, er war mehrfach südbayerischer und bayerischer Meister, zuletzt 2015. Ein deutscher Meistertitel blieb ihm bislang versagt, da er nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat. „Ich hätte jetzt im April meinen ersten Kampf um einen internationalen deutschen Meistertitel austragen können“, berichtet Dübüs. Hätte – denn Corona brachte auch hier alles durcheinander und der Kampf wurde abgesagt. Nun ist es ungewiss, wann sich dem Friedberger diese Chance erneut bietet. „Wahrscheinlich muss ich mich über weitere Kämpfe wieder für so einen Titelfight qualifizieren“, so Dübüs, der beim CPI Donauwörth mit seinem Trainer Florin Cauna weiter hart arbeiten will. Als größten persönlichen Erfolg bezeichnet Dübüs, ein Linkshänder mit der Spezialität Leberhaken, einen Titel, den er 2014 erhielt. „Da wurde ich zum besten Techniker gewählt“, erklärt er.

Corinna Hoppe Wurde bayerische Meisterin im Doppel-Mini-Trampolin und turnt in der 1. Bundesliga: Corinna Hoppe vom TSV Friedberg. Bild: Werner Miller

Trampolinturnerin mit Leib und Seele ist die 23-jährige Münchnerin, die seit etlichen Jahren im Gastrecht für den TSV Friedberg startet. Und das mit großem Erfolg, denn vor kurzem wurde die Studentin, die Sportmanagement studiert und gerade an ihrer Bachelor-Arbeit sitzt, bayerische Meisterin auf dem Doppel-Mini-Trampolin. Doch das war nicht der größte Erfolg der Turnerin, die regelmäßig bei deutschen Meisterschaften im Einzel, Synchron oder der Mannschaft an den Start geht, für die Air-Eagles Allgäu in der 1. Bundesliga turnt und dort amtierende deutsche Vizemeisterin ist.

„Mein größter Erfolg war für mich persönlich die Tatsache, dass ich beim Filder-Cup 2017 die deutsche Olympiateilnehmerin Leonie Adam geschlagen habe. Das war das Größte“, schwärmt sie noch heute. Und auch international war Corinna Hoppe erfolgreich – sie gewann 2018 mit der Trampolin-Academy London die Goldmedaille in der britischen Liga. Zum Londoner Team kam sie 2015 in ihrem Auslandsjahr als Au-Pair und für die Briten turnt sie noch immer. „Die anstehende Saison aber fällt wegen Corona aus“, erzählt sie. Auch trainieren kann sie derzeit nur zu Hause. Fast hätte sie ihre Karriere 2018 nach dem siebten Bänderriss beendet, doch Freikarten zur Kunstturn-WM in Stuttgart 2019 weckten nach einem Jahr Pause wieder ihre Leidenschaft für das Springen auf dem Trampolin.

Daniel Steber Wurde in Regen mit dem deutschen U23-Nationalteam Mannschaftsweltmeister: Daniel Steber aus Friedberg. Bild: Quelle DESV

Auf eine ganze Reihe von sportlichen Erfolgen kann der noch 19 Jahre alte Friedberger im Stockschützensport verweisen. Einen seiner größten feierte er unlängst bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Regen, als er mit der deutschen U23-Mannschaft den WM-Titel holte. Bereits im vergangenen Jahr war Daniel Steber mit der U19-Mannschaft Vize-Europameister, zudem stehen noch etliche deutsche Meistertitel (U19 und U16), eine deutsche Vizemeisterschaft (2020 in der U23) und eine EM-Teilnahme im Jahr 2015 mit der U16 in seiner Vita. Seit gut einem Jahr spielt der Kaufmann für Großhandel beim SV Peiting in der 2. Bundesliga, zuvor war er für den TSV Kühbach und er Bayernliga aktiv. Der Friedberger ist ein Allrounder und in allen Teilbereichen des Stockschießens – dem Maßen, dem Zielschießen und der Kombination – daheim. „Stockschießen macht Spaß, vor allem in der Mannschaft“, erzählt Steber. Man brauche Genauigkeit, Willensstärke, Ausdauer und Kraft, um den Sport erfolgreich ausüben zu können. „Und Training ist das A und O“, erklärt er weiter. Nur schade, dass die nun anstehende Sommersaison wegen Corona schon abgesagt wurde. „Vielleicht können ja noch ein paar Freundschaftsturniere stattfinden“, hofft der Friedberger, der das Talent wohl in die Wiege gelegt bekam. Mutter und Großvater waren ebenfalls im Stockport aktiv.

Sie können bis zum 23. April um 16 Uhr ihre Stimme abgeben und zwar mit folgenden Optionen:

Telefon

0 13 75/80 80 52-10 für Fatih Dübüs

für 0 13 75/80 80 52-20 für Corinna Hoppe

für 0 13 75/80 80 52-30 für Daniel Steber

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. (Abweichende Gebühren bei Anrufen vom Mobiltelefon sind dabei möglich.)

SMS

Oder Sie schicken uns eine SMS mit folgendem Inhalt

zeitung fa 10 für Fatih Dübüs

für zeitung fa 20 für Corinna Hoppe

für zeitung fa 30 für Daniel Steber

jeweils an die Nummer 42020. Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren regulären SMS-Tarifen.

Internet

Sie können online abstimmen und zwar ganz einfach hier.

