vor 37 Min.

Die Kandidaten sind schnell, elegant oder treffsicher

Für den April stehen trotz Corona-Krise drei Athleten zur Wahl – eine Skifahrerin, eine Sportgymnastin und ein Luftpistolenschütze. Unterstützen Sie Ihren Favoriten.

Zwar befinden die heimischen Sportler – zumindest, was Wettbewerbe angeht – aufgrund der Corona-Krise derzeit in einer Zwangspause. Nichtsdestotrotz sucht die Friedberger Allgemeine auch für den April wieder einen Sportler des Monats. Dabei wurden Personen ausgewählt, die unmittelbar vor der Corona-Pause tolle Erfolge feiern konnten.

Ute Kulzinger Erfolgreiche Monate liegen hinter der Meringer Skifahrerin Ute Kulzinger. Unter anderem nahm sie an den Winter World Master Games teil. Bild: Werner Miller

Erfolgreiche Monate liegen hinter der Meringerin. Die 45-Jährige sicherte sich bei den Kreismeisterschaften der Skifahrer im März in der Gesamtwertung den vierten Platz. Zwar verpasste Kulzinger das Podest, dafür konnte sie sich mit dem ersten Platz bei der Marktmeisterschaft trösten. In ihrer Altersklasse war die erfahrene Skifahrerin ohnehin nicht zu schlagen. In der Telemark-Wertung verpasste die Meringerin knapp den Sieg. Ihren persönlichen Höhepunkt erlebte Ute Kulzinger aber bereits im Januar. Kulzinger, die als Skilehrerin und als Fremdsprachen-Hostess arbeitet, nahm an den Winter World Master Games in Innsbruck teil. Insgesamt 760 Sportler aus 59 Ländern gingen dort an den Start.

„Das war eines der größten Erlebnisse in meiner sportlichen Laufbahn“, so die Meringerin. Bei drei Riesenslaloms trat die 45-Jährige an. In Kulzingers Altersklasse traten jeweils etwa 20 Frauen an. „Zweimal war ich die schnellste Deutsche und zweimal die Schnellste ohne Rennlizenz.“ Ungefähr 95 Prozent der Fahrer seien mit einer FIS-Rennlizenz angetreten. Angefangen hat Kulzinger übrigens im Alter von drei Jahren mit dem Skifahren. Der Rest der Skisaison fiel für die 45-Jährige aufgrund des Coronavirus aus. „Schade, aber da kann man nichts machen“, sagt Kulzinger, die abseits der Piste mit dem Fahrrad oder den Inlineskates unterwegs ist.

Luzie-Riva Lampe Die Sportgymnastin Luzie-Riva Lampe des TSV Friedberg wurde bei den schwäbischen Meisterschaften der rhythmischen Sportgymnastik Zweite. Bild: Werner Miller

Die Sportgymnastin des TSV Friedberg freute sich kurz vor der Corona-Pause über einen großen Erfolg. Die Enkelin des Olympia-Medaillen-Gewinners von München 1972, Werner Lampe, wurde bei den schwäbischen Meisterschaften der rhythmischen Sportgymnastik Zweite. Die Erfolgsstory eines großen TSV-Talents geht damit weiter. Auch bei den Gaumeisterschaften überzeugte die Elfjährige. Hier wurde sie nach hartem Kampf Zweite. Schon 2019 landete die Kissingerin unter Bayerns Besten in ihrer Altersklasse und wurde Achte bei den landesweiten Titelkämpfen. Beim TSV Friedberg gehört Luzie-Riva Lampe zu den großen Talenten in der Rhythmischen Sportgymnastik. Trainerin Silvia Ranf: „Sie ist sehr talentiert, arbeitet aber auch sehr hart. Sie ist sehr fokussiert und sehr fleißig.“

Dreimal steht Training pro Woche auf dem Programm, wobei die Elfjährige zu Hause noch zusätzliche Übungen macht, um die Beweglichkeit zu verbessern: „Sie ist sehr beweglich, und das kommt nicht von ungefähr. Außerdem weiß sie schon genau, was sie machen muss – das ist in ihren Alter nicht selbstverständlich“, so Ranf. Aktuell kann die Schülerin, die die fünfte Klasse des Rudolf-Diesel-Gymnasiums in Hochzoll besucht, aufgrund der Corona-Krise nur zu Hause trainieren. Mutter Kathrin erzählt: „Sie vermisst den Sport und das Training im Verein sehr. Es ist zu Hause nicht dasselbe, obwohl sie sich viel Mühe gibt.“ Besonders bitter: Ende März hätten die bayerischen Titelkämpfe stattfinden sollen. „Das ist schade, denn es ist der sportliche Höhepunkt im Jahr.“

Daniel Wrigley

Der Ottmaringer Daniel Wrigley ist seit Jahren einer der besten Pistolenschützen im Gau Friedberg. Schon etliche Male ist der 33-Jährige Stadtmeister geworden und auch in der Gauliga zählt er seit Jahren zu den besten Schützen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Saison ausgesetzt werden. Wie es weitergeht, ist noch unklar. Die SG Ottmaring startete gerade in die Rückrunde, als die Aussetzung beschlossen wurde. Wrigleys Team stand da auf dem zweiten Platz. Die Mannschaft würde bei einem Abbruch nicht aufsteigen. Auf lange Sicht würde der 33-Jährige gerne den Sprung in die Bezirksliga schaffen. „Das wäre eine schöne Herausforderung“, sagt er.

Der Ottmaringer Daniel Wrigley ist seit Jahren einer der besten Pistolenschützen im Gau Friedberg. Bild: Werner Miller

Zum Schießsport kam Wrigley über einen Tag der offenen Tür bei den Königlich Privilegierten Feuerrohrschützen in Friedberg. Nach dem Umzug seiner Familie landete er bei der SG Ottmaring. Beim Schießen seien verschiedene Dinge gefragt, das fasziniere ihn. „Es ist ein ganzheitlicher Sport. Es geht um Ausdauer und Kraft, zudem ist es wichtig, ausgeglichen zu sein.“ Zudem seien sowohl die Leistung des Einzelnen als auch der Mannschaft gefragt. „Das ist ein guter Mix.“ Neben dem Schießen ist der Sohn eines Engländers und einer Augsburgerin sportlich beim Bouldern aktiv. Zudem hat Wrigley hat noch ein anderes Hobby – den FC Augsburg. Er ist Mitglied des FCA-Fanclubs Mützenbande, deren Markenzeichen die gestrickten rot-grün-weißen Mützen sind.

Sie können bis zum 26. Mai um 16 Uhr ihre Stimme abgeben und zwar mit folgenden Optionen:

Telefon

0 13 75/80 80 52-10 für Ute Kulzinger

für 0 13 75/80 80 52-20 für Luzie-Riva Lampe

für 0 13 75/80 80 52-30 für Daniel Wrigley

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. (Abweichende Gebühren bei Anrufen vom Mobiltelefon sind dabei möglich.)

SMS

Oder Sie schicken uns eine SMS mit folgendem Inhalt

zeitung fa 10 für Ute Kulzinger

für zeitung fa 20 für Luzie-Riva Lampe

für zeitung fa 30 für Daniel Wrigley

jeweils an die Nummer 42020. Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren regulären SMS-Tarifen.

Internet

Sie können Ihre Stimme auch bei uns im Internet abgeben, und zwar ganz einfach hier.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen