Die Kissinger Handballerinnen sind startklar

Plus Bei den Kissinger Handballerinnen gibt es personelle Veränderungen im Landesligakader. Wie sie damit umgehen.

Von Domenico Giannino

Trotz der anhaltenden Ungewissheit im Handballsport bereiten sich die Kissinger Damen auf die neue Saison in der Landesliga vor. Vieles ist bei den Handballerinnen gleich geblieben, auch Trainerin Julia Rawein bleibt auf ihrem Posten. Wie ist die sportliche Situation? Hier eine Analyse.

Allerdings fiel das Vorbereitungsturnier in der Paartalhalle in diesem Jahr den Beschränkungen zum Opfer. Lange war zudem unklar, ob die neue Saison tatsächlich zum anvisierten Termin Anfang Oktober starten kann. Personell gibt es einen Abgang: Irmgard Kefer hat ihre Karriere beendet. Die Kissingerinnen können dafür auf Jennifer Holthausen zurückgreifen, die aus der württembergischen Oberliga kommt und mit einem Zweitspielrecht für den KSC antritt.

Handballerinnen in Kissing: Bewährungschance für Talente

Die erfolgreichen A-Jugendspielerinnen, die in der abgelaufenen Saison lange um den Titel in der Landesliga mitmischten, bekommen eine Bewährungschance in der Ersten Mannschaft. „Wir sind froh, dass wir unseren Sport wieder ausüben können“, so Trainerin Julia Rawein, die hinzufügt: „Momentan herrscht zwar noch eine gewisse Unsicherheit.

Irmgard Kefer hat bei den Kissinger Landesliga-Handballerinnen ihre Karriere beendet. Die 47-Jährige hinterlässt eine Lücke. Bild: Christian Kolbert

Unser Trainingsbetrieb geht jedoch voran, auch das neue Hygienekonzept bereitet uns keine Probleme.“ Das abgesagte Turnier hätten die Kissingerinnen aber gerne gespielt. „Die Absage geschah schweren Herzens, aber angesichts der aktuellen Entwicklungen verstehen wir den Grund dafür. Hoffentlich kann es Anfang Oktober losgehen.“

Handballerinnen in Kissing: Start gegen München-Ost

Die Politik hat mittlerweile grünes Licht für den Saisonstart mit Zuschauern gegeben. Geplant geht es für die Kissingerinnen am Samstag, 3. Oktober, los. Mit einem Heimspiel gegen den TSV München-Ost. Geplanter letzter Spieltag in diesem Jahr ist am 19. Dezember. Weiter geht es dann am 10. Januar. Am 15. Mai findet der abschließende Spieltag statt.

