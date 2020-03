vor 41 Min.

Die Kissinger Kunstradfahrerinnen haben die Nase vorn

Die Kunstradfahrerinnen Josune Wille und Stefanie Grießer setzen sich bei der Abstimmung durch. Das nächste Event wirft schon seine Schatten voraus.

Von Peter Kleist

Die Freude war groß bei den beiden 16 Jahre alten Kissinger Kunstradfahrerinnen Josune Wille und Stefanie Grießer. Sie hatten bei der Wahl zum Sportler des Monats der Friedberger Allgemeinen nämlich am Ende die Nase vorn und sind nun auch bei der Abstimmung zum Sportler des Jahres mit von der Partie.

"Hatten den Sieg nicht erwartet"

„Ich hab mich schon sehr gefreut, zumal ich es auch nicht erwartet hatte, dass wir am Ende gewinnen würden“, meinten die beiden Teenager, die seit fünf Jahren gemeinsam erfolgreich im 2er-Kunstradfahren unterwegs sind, unabhängig voneinander. Josune Wille bekam die Nachricht vom Sieg per Link aufs Handy geschickt, Stefanie Grießer wurde von einer Freundin per WhatsApp vom Abstimmungssieg informiert.

„Ich bin allen, die mich unterstützt haben, dankbar. Ich hatte es wirklich nicht gedacht, dass wir gewinnen könnten – zumal es anfangs ja auch nicht gut aussah“, meinte Josune Wille. Familie, Freunde, Bekannte und natürlich auch die Vereinskolleginnen hatten die beiden 16-Jährigen unterstützt und am Ende reichte es für die Kunstradfahrerinnen zum Sieg, was auch die Eltern der beiden erfreut zur Kenntnis nahmen. „Wir haben auch ein ganz klein bisschen gefeiert“, ließ Stefanie Grießer wissen.



Im Internet und bei den Telefonvotings vorne

Die beiden Kissinger Sportlerinnen hatten mit 845 die meisten Klicks im Internet verbuchen können und lagen auch bei den Telefonvotings mit 38 Anrufen vorne. Lediglich bei den SMS-Stimmen reichte es mit deren sieben nur zum zweiten Platz hinter dem Friedberger Tennisspieler Patrick Link , der es hier auf neun Stimmen brachte. Daraus ergaben sich im Punkteranking 42 Punkte und Rang eins. Link lag bei den Telefonvotings mit 35 Anrufen auf Platz zwei vor Thomas Schmeikal, dem Schwimmer des TSV Friedberg (4) und belegte mit 37 Punkten Platz zwei. Schmeikal hatte dafür im Internet mit 389 die zweitmeisten Stimmen auf sich vereinigen können. Hier lag Patrick Link mit 285 Klicks auf dem dritten Platz, den Schmeikal ohne eine Stimme bei den SMS-Votings belegte. Mit 32 Punkten wurde der Friedberger Schwimmer Dritter. Insgesamt wurden bei der ersten Monatswahl im neuen Jahr 1612 Stimmen gezählt.

Jetzt geht es zur bayerischen Meisterschaft

Viel Zeit, diesen schönen Erfolg zu genießen, bleibt den beiden Freundinnen nicht. Zum einen steht nach den Faschingsferien wieder der Schulalltag an. Beide besuchen die 11. Klasse des Friedberger Gymnasiums und wollen 2021 ihr Abitur machen. Und zum andern steht auch der nächste sportliche Höhepunkt schon vor der Tür: die bayerischen Meisterschaften der U19. Die finden am Samstag, 7. März, in Forchheim statt. „ Dafür haben wir uns qualifiziert “, erklärte Josune Wille. Neben den bayerischen Meisterschaften sind die Kissingerinnen dann auch wieder im Bayern-Cup aktiv. „Da stehen heuer auch wieder vier Turniere an“, meinte Josune Wille. Der ungewöhnliche Name Josune kommt übrigens – wie ihre Mama Ana – aus dem Baskenland.

