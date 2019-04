06:05 Uhr

Die Konkurrenz ist noch zu stark für Friedberg

Trotz eines hart umkämpften und eines knapp verfehlten Finaleinzugs beim Flanders International Acro Cup in Belgien konnten die beiden Friedberger Paare wieder lachen. Hinten von links Sina Lippert und Jana Semenchenko, vorne von links Margaritta Vugmann und Lilly Maresch.

Beim internationalen Flandern-Cup in Puurs schafft es das jüngere der beiden Friedberger Paare ins Finale.

Von Werner Miller

Mit vielen beeindruckenden Erlebnissen und wichtigen Erkenntnissen im Gepäck kehrten die beiden TSV-Sportakrobatik-Paare vom Internationalen Flandern-Cup aus Puurs in Belgien zurück. Beim „Flanders International Acro Cup“ lagen bei Turnerinnen des TSV Friedberg und des SAV Augsburg Freud und Leid recht nah beieinander. Während Margaritta Vugmann und Sina Lippert als Neunte des Vorkampfs den Einzug ins Final knapp verpassten, zogen Lilly Maresch (SAV Augsburg) und Jana Semenchenko ins Finale ein und wurden dort Zwölfte.

In der belgischen Kleinstadt Puurs war der TSV Friedberg mit zwei Damenpaaren in den Altersklassen der Age Group elf bis 16 Jahre sowie 13 bis 19 Jahre am Start.

Mit erhöhten Schwierigkeiten und neuen Choreografien zeigte sich Margaritta Vugman mit ihrer Partnerin Sina Lippert in der älteren Kategorie.

Kleinere Unsicherheiten kosten den Finaleinzug

Durch kleinere Unsicherheiten bei der Dynamik-Übung konnten sich die beiden keine gute Position für den Einzug unter die besten Acht erarbeiten. Einen deutlich besseren Tag erwischte das Junioren-Damenpaar bei ihrer Balance- Übung, wo sie klar ihre Stärken präsentieren konnten. Am Ende reichte diese Leistung aber nicht aus, um ins Finale einzuziehen – die Friedberger Mädchen landeten auf dem neunten Platz.

Etwas glücklicher verlief der Wettkampf für das jüngere Damenpaar mit Lilly Maresch (SAV Augsburg) und Jana Semenchenko (TSV Friedberg). In der Qualifikation zeigten sich die beiden Mädchen von ihrer besten Seite. Vor allem in der Balance-Übung legten sie eine überzeugende Darbietung hin, die ihnen den vierten Platz und damit auch leichte Aussichten auf einen Treppchenplatz bescherte. Auch bei der Dynamik-Übung zeigten sich eine sichere Vorstellung, kamen hier auf Platz 10 und durften sich über den Einzug ins Finale freuen.

Nach vier langen Wettkampftagen inklusive Trainingseinheiten verließen die beiden Mädels am Finaltag kurzweilig die Kräfte, sodass sie ihr Potenzial nicht ganz abrufen und auf dem Parkett präsentieren konnten. Am Ende reichte es im Finale zum zwölften Platz unter insgesamt 16 Paaren.

Die beiden Friedberger Damenpaare bewiesen aber, dass sie durchaus mit der internationalen Konkurrenz mithalten können. Eine weitere Möglichkeit, dies unter Beweis zu stellen, bietet der in Kürze anstehende Internationale Acro Cup im schwäbischen Albershausen.

