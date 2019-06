vor 37 Min.

Die Saison lässt sich für Friedberg gut an

Paula Götz vom WSV Friedberg steigerte sich kontinuierlich in der Disziplin Slalom zum persönlichen Rekord von drei Bojen bei 43 Stundenkilometern. In Kiefersfelden siegte sie gleich zweimal.

Beim traditionellen Auerbräu-Cup meldet sich das Team des WSV Friedberg mit zahlreichen Podestplätzen aus der langen Winterpause zurück.

Von Andreas Hillenbrand

Zum Start in die neue Wettkampf-Saison im Wasserski beim traditionellen internationalen Auerbräu-Cup hat sich das Wasserski-Team des Wassersport-Vereins Friedberg mit zahlreichen Podestplätzen aus der Winterpause zurückgemeldet.

Vor allem die Nachwuchsläufer Paula Götz und Carlo Müller zeigten sich technisch stark verbessert.

Jugend U15 weiblich Paula Götz gewann im Slalom und beim Trickski und fand sich bei ihrem erfolgreichen Saisondebüt somit gleich zweimal ganz oben auf dem Siegerpodest wieder. Im Slalom konnte sie sich gegen die Konkurrenz aus Kiefersfelden mit neuer persönlicher Bestleistung durchsetzen. Sie übertraf diese mit drei Bojen bei 43 Stundenkilometern sogar deutlich. Beim Trickski landete sie punktgleich mit einer Konkurrentin auf dem ersten Platz.

Gleich Bestleistungen erbracht

Jugend U15 männlich Carlo Müller glänzte beim Saisonauftakt mit neuen persönlichen Bestleistungen. Im stärksten Teilnehmerfeld beim Nachwuchs übertraf Carlo Müller bei seinem ersten Wettkampf an einer fremden Wasserskianlage alle Erwartungen. Im Trickski konnte er alle Tricks aus dem Training perfekt umsetzen und sich auf den zweiten Platz nach vorne fahren. Beim Slalom fuhr er die 18,25-Meter-Leine bei 52 Stundenkilometern durch, verlor aber in der Kurve die Leine und konnte sich nicht mehr weiter verbessern. Trotzdem behauptet er sich auch in dieser Disziplin auf Platz zwei. Erste Wettkampferfahrung sammelte Nils Quigley. Obwohl er erst seit kurzer Zeit trainiert, beendete er mit Platz fünf im Trickski und Rang sechs im Slalom seine erste Teilnahme beim Auerbräu-Cup mit beachtlichen Leistungen.

Jugend U19 männlich Valentin Der wartete mit einem soliden Ergebnis auf. Im Slalom knüpfte er auf Anhieb an die Leistungen aus dem Vorjahr an und belegte Rang zwei. Im Springen zeigte er sichere und technisch saubere Sprünge, aufgrund der wenigen Trainingstage ging er aber noch kein höheres Risiko und musste sich mit einer Weite von 21,10 Metern dem Sieger Marvin Hasch geschlagen geben. Im Trickski war dann der Trainingsrückstand noch deutlicher als im Springen zu erkennen. Trotzdem durfte er mit vier zweiten Plätzen durchaus zufrieden sein.

Dritter Streich von Isabel Bossow

Open Women Isabel Bossow feierte ein tolles Erfolgserlebnis und gewannt den Auerbräu-Cup zum dritten Mal. Mit soliden Leistungen in allen drei Disziplinen sicherte sich Isabel Bossow zum dritten Mal den Gesamtsieg aus allen drei Disziplinen. Dabei steigerte sie sich im Wettkampf von Platz vier im Slalom über den zweiten Platz im Trickski bis hin zum Sieg im Springen und in der Kombination.

Open Men Alexander Graw belegte einen starken zweiten Platz im Slalom. Bereits früh in der Saison präsentiert sich Alexander Graw in Top-Form. In dem mit Weltklasseläufern besetzten Slalomfeld musste er sich nur dem für Israel startenden Levy Aviv geschlagen geben und stand als Zweiter auf dem Podest.

Senioren Die beiden „Oldies“ Jürgen Usinger und Roland Schnugg waren wieder eine Klasse für sich und gewannen alle Disziplinen.

Gewohnt stark präsentierten sich auch die Friedberger Senioren. Während Roland Schnugg im Slalom mit 0,5 Bojen an der 12-Meter-Leine die heimische Konkurrenz aus Kiefersfelden hinter sich ließ, entschied Jürgen Usinger sowohl Trickski als auch das Springen für sich. In der Kombinationswertung war ihm damit der Sieg ebenfalls nicht zu nehmen.

Im Juli steigt der internationale Friedberg-Cup

Nun können die Friedberger Wasserski-Läufer sich in Ruhe auf den Heimwettkampf in Friedberg am Samstag, 6. Juli, vorbereiten. Dann geht es erstmals international um den Friedberg-Cup und parallel für alle bayerischen Starter um die bayerischen Meistertitel.

Themen Folgen