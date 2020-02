Die Talfahrt des TSV Friedberg geht weiter

Plus Der TSV 1862 verliert in Deggendorf auch sein drittes Match in Folge. Zweimal wird eine Führung verspielt. Ein „Aushilfszuspieler“ macht auf sich aufmerksam.

Die Friedberger Durststrecke hielt auch gegen Deggendorf an und die Friedberger kassierten mit dem 0:3 in Niederbayern ihre dritte Niederlage in Folge.

Die Volleyballer des TSV Friedberg waren zu Gast beim TSV Deggendorf. Die Hausherren aus Niederbayern gelten momentan als Team der Stunde, da sie die letzten sechs Spiele gewinnen konnten. Dahingegen sieht die Situation im Friedberger Lager etwas anders aus. Trainer Fabian Gumpp musste nach zuletzt zwei Niederlagen nicht nur auf Christian Pohl, sondern auch auf die beiden Hurler-Brüder Michael und Christian verzichten. Diese konnten aus familiären Gründen nicht mit von der Partie sein. Aus der zweiten Mannschaft unterstützte Johannes Fröhlich das Team als Zuspieler, der seinen Job so gut machte, dass er am Ende vom gegnerischen Trainer zum „wertvollsten Spieler“ aufseiten der Friedberger gewählt wurde.

Friedberg beginnt gut

Im ersten Satz begannen beide Teams auf Augenhöhe. Die Annahme auf beiden Seiten stand stabil und so konnte Zuspieler Hanni Fröhlich seine Angreifer gut in Szene setzen. So zogen die Friedberger Mitte des Satzes leicht davon und setzten sich bis auf 13:10 ab. Diesen Vorsprung konnten die Herzogstädter bis zum 20:16 verwalten und ließen sich dabei nicht von den Auszeiten der Hausherren aus dem Rhythmus bringen. Doch ab dann fand der TSV Friedberg keine Antwort mehr auf das starke Aufschlagspiel der Deggendorfer, Punkt für Punkt rückten die Niederbayern näher und so stand es auf einmal 23:23. Zu diesem Zeitpunkt war das Glück aufseiten der Gastgeber, denn diese konnten sich schließlich den Satz mit 25:23 sichern.

Strittige Entscheidung

Im zweiten Abschnitt begannen die Herzogstädter unbeeindruckt vom Rückstand. Starke Aufschläge von Lennart Husemann und Matthias Kaiser brachten den TSV schnell mit 13:9 in Front. Doch dann kam es langsam zum Bruch im Friedberger Spiel, die Annahme wackelte und immer wieder scheiterten die Friedberger Angreifer am Block. Und so kam es, dass die Hausherren mehr und mehr das Heft in die Hand nahmen und – wie bereits im ersten Satz – Punkt für Punkt aufholten. Zwar konnten die Friedberger zum Schluss beim 19:22 dank einer starken Aufschlagserie von Konsti Luber aufholen, allerdings gelang es ihnen in den entscheidenden Situationen nie, den Punkt zum Satzgewinn zu machen. Eine strittige Entscheidung des Schiedsgerichts brachte die Friedberger dann komplett aus ihrem Rhythmus und so mussten sie auch den zweiten Satz mit 26:28 abgegeben.

Kein Zugriff mehr im dritten Satz

Nach diesem unglücklichen Satzverlust wollten die Friedberger noch einmal alles geben, um sich nicht mit 0:3 geschlagen geben zu müssen. Doch es waren von Beginn des Satzes an die Deggendorfer, die das Spiel bestimmten. Friedberg konnte lediglich bis zur Mitte des Satzes mithalten, dann zeigten die Hausherren ihre ganze Stärke und setzten sich immer weiter ab. Selbst eine Auszeit beim 14:18 brachte den TSV nicht mehr zurück in die Spur. Viel zu oft zeigten sie an dem Abend Schwächen im Block und in der Abwehr. So ging der letzte Satz am Ende etwas deutlich mit 25:18 an die Gastgeber und somit kassierte Friedberg die zweite 0:3-Niederlage in Folge gegen einen direkten Konkurrenten.

Durch diese deutliche Niederlage rutschten die Friedberger nun auf den vierten Platz ab, einen Rang hinter Deggendorf, die nun Dritter sind. Nun haben die Friedberger drei Wochen Pause, um die Niederlagen zu verarbeiten und mit voller Konzentration in den zweiten Abschnitt der Rückrunde zu starten. Denn im nächsten Spiel am 29. Februar geht es gleich zum aktuellen Tabellenführer nach Eibelstadt.

„Wir haben es heute in den ersten beiden Abschnitten verpasst, den Satz für uns zu entscheiden, das hat uns dann im dritten Satz das Genick gebrochen. Bis zum Ende der Sätze haben wir eine sehr starke Leistung gezeigt, allerdings hat uns in den entscheidenden Situationen zu oft der Mut und auch etwas das Glück gefehlt“, so Außenangreifer David Strobel.

Friedberg Julian Birkholz, Decombe, Erhardt, Fröhlich, Gumpp, Husemann, Kaiser, Luber, Steffan, Stöcker, Strobel