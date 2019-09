vor 8 Min.

Die Titelverteidigerin triumphiert

Lis Wagner wiederholt in Tegernbach bei den Damen ihren Vorjahreserfolg. Zudem wird Martin Kurz mit einem herausragenden Ergebnis Vereinsmeister

Von Johann Hamberger

Bei den Vereinsmeisterschaften 2019 der Tegernbacher Stockschützen traten fünf Damen und zwölf Herren im Einzel sowie 20 Teilnehmer im Mannschaftswettbewerb an. Bei den Damen konnte Lis Wagner den Vorjahressieg wiederholen und bei den Herren holte sich Martin Kurz mit einem herausragenden Ergebnis den Titel. Die Mannschaftsmeisterschaft ging an Lis Wagner, Petra Hamberger, Martin Kurz und Albrecht Kahn.

Die Einzel-Meisterschaft wurde an zwei Spieltagen (Dienstagabend und Sonntagvormittag) mit maximal drei Wertungsdurchgängen pro Teilnehmer durchgeführt. Bei den Damen setzte sich erneut Lis Wagner mit 129 Punkten vor Petra Hamberger (120 Punkte) durch. Den dritten Stockerlplatz belegte Andrea Leber mit 91 Punkten. Bei den Herren legte Vorjahressieger Michael Wagner gleich in seiner ersten Runde mit 161 Punkten ein bärenstarkes Ergebnis vor, das am ersten Spieltag auch nicht überboten wurde. Am Sonntagvormittag aber traten die „Oldies“ auf den Plan. Zuerst schaffte Blasi Lackerschmid mit 162 Punkten das nächste Superergebnis, aber Martin Kurz setzte dem hervorragenden Niveau die Krone auf. Mit herausragenden 179 Wertungspunkten schaffte er das bisher beste Einzelergebnis bei Tegernbacher Stockschützenvereinsmeisterschaften und verwies Blasi Lackerschmid und Michael Wagner auf die Plätze zwei und drei. Mit 130 Punkten holte sich Stefan Wagner Platz vier vor Markus Wagner mit 128 Punkten. Die sehr gute Beteiligung und das hohe spielerische Niveau zeigen, dass das Einzelschießen allen Teilnehmern richtig Spaß macht, und dass sich auch die sehr gute Trainingsarbeit auszahlt.

Am Sonntag stand dann das Mannschaftsturnier auf dem Plan, wobei fünf Teams zusammengelost wurden. Am Ende setzte sich das Team Nummer drei mit Lis Wagner, Petra Hamberger, Martin Kurz und Albrecht Kahn überlegen mit 8:0 Punkten durch und holte verdient den Titel 2019. Dahinter rangierte Team Nummer eins mit Gerhard Engelmann, Josef Wagner, Hans Zitzenzier und Dominik Eder (4:4/Stocknote 1,246) vor dem punktgleichen Team Nummer vier mit Irene Zitzenzier, Andrea Leber, Markus Wagner und Hermann Engelmann (Stocknote 0,600). Rang vier ging an Lissi Kurz, Stefan Wagner, Blasi Lackerschmid und Hans Hamberger (2:6/1,057) vor dem punktgleichen Team Nummer fünf mit Annika Benz, Martha Kahn, Michael Wagner und Martin Wagner.

Bei der Siegerehrung hatte der zweite Vorsitzende Markus Wagner für alle Teilnehmer schöne Preise dabei.

Themen Folgen